Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye askeri harekatı 3. gününde... Suruç’a düşen havan mermisi nedeniyle iki sivil yaşamını yitirdi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı’daysa bir patlama meydana geldiği belirtiliyor. Suriye devlet televizyon kanalı El İhbariye’nin haberine göre, SDG kontrolündeki kentin merkezinde bulunan bir restoranın önünde bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. El İhbariye’ye göre saldırıda ölenler ve yaralananlar var.

BM: "70 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ"

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatı sonrasında 70 binden fazla kişinin yerinden olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’daki savaş nedeniyle 70 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ÇAVUŞOĞLU: "TÜRKİYE’NİN SİVİL HASSASİYETİ BİLİNİYOR"

Türkiye ise operasyon konusunda sivillerle ilgili iddiaları reddediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında, “Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye’ye kimse ders veremez, Türkiye’nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizim kararlılığımızı engelleyemez” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar’dan yapılan açıklamadaysa, Tel Abyad’daki tek hastanenin kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan harekata ilişkin olarak Milli Savunma Bakan Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar öldürülen SDG’li sayısının 342 olduğunu söyledi. Bakan Akar, “Hedefimiz Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır” dedi. Yabancı haber ajanslarında yer alan ve SDG’ye dayandırılan açıklamada ise ölen SDG’li sayısının 22 olduğu belirtiliyor.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: "TSK UNSURLARINA SALDIRI YAPILDI"

Operasyonun üçüncü gününde Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada Tel Rıfat’ta TSK’ya yönelik olarak düzenlenen havan saldırısında 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasına göre olayda yaralan askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise harekatı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancı atışı yapıldığı açıklandı. Olayda 2 gazetecinin hafif yaralandığı tedavilerinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.