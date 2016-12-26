BlackBerry ve TCL geri döndü

BlackBerry ve TCL, fiziksel QWERTY klavyeye sahip yeni akıllı telefonu BlackBerry Mercury modelini tanıtmaya hazırlanırken, cihazın görselleri ortaya çıktı.

BlackBerry ve TCL, Ocak ayında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan Consumer Electronics Show (CES)’da yepyeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte tanıtılması beklenilen modellerden birisi olan BlackBerry Mercury’e ait görseller ise sızdırılmış durumda. Fiziksel QWERTY klavyeli BlackBerry Passport’un kırpılmış bir versiyonu olarak görülen BlackBerry Mercury’nin 4.5 inç çift taraflı kavisli kenarlara sahip bir ekrana sahip olması dikkat çekiyor.

BlackBerry Mercury akıllı telefonun gücünü dört çekirdekli işlemci ve Adreno 530 GPU’ya sahip Qualcomm Snapdragon 821 çipsetinden alacağı söyleniyor. Cihazın şarjının tek bir şarjla en az iki gün gitmesi içinse büyük bir bataryaya sahip olacağı da beklentiler arasında.

Cihazın boşluk tuşunda bütünleşik durumdaki bir parmak izi okuyucunun yer alacağı da görselde açıkça gözüküyor. Bu anlamda BlackBerry Mercury’nin biyometrik okuyucuya sahip ilk BlackBerry cihazı olacağının da altını çizmek gerekiyor.