BKM Mutfak sahnesi Kıbrıs’ta…

Eğitimler kapsamında ‘Komedi Oyuncusu’ yetiştirecek olan BKM Mutfak, Muhtar Yusuf Galeria’daki mekânında iki adet sahne, çeşitli eğitim alanları ve atölyelerle 7 Ekim tarihinde açılış yapmaya hazırlanıyor. Mustafa Erdoğan’ın kurcusu olduğu Anadolu Ateşi Grubu’nun da burada olacağı müjdesini veren Bülent Çatar, Anadolu Ateşi’nin de ülkede yeni dansçılar yetiştireceğini, hem çocuk hem de yetişkin olmak üzere çalışmalar yapacaklarını kaydetti. B.Ç;“İstanbul’dan, aslında insanların ekranlardan tanıdığı ama akademili tiyatro eğitmeni olan ve aynı zamanda oyuncu olan hocalarımız gelecek. Bunun yanında Kıbrıs’tan da eğitmen arkadaşlarımız workshop’larla bize katılacaklar. Bu eğitim toplamda dokuz aylık periyotta olacak.” B.Ç;“Çeşitli etkinliklerimiz olacak, herkesi bekliyoruz… Burada çocuk ve yetişkin oyunu çıkaracağız. Bu oyunlar veya farklı oyunlar, sürekli sahne alacak. Haftanın altı günü full aksiyonlu, bölge sanatçılarını veya Türkiye’den gelen sanatçıları ağırlayan bir mekân olacak.”

Fehime ALASYA

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesindeki Muhtar Yusuf Galeria’da, çocuk, genç, yetişkin komedi oyuncuları yetiştirecek olan BKM Mutfak, sanat kapılarını şimdi de Kıbrıs’ta açtı…

Eğitimler kapsamında ‘Komedi Oyuncusu’ yetiştirecek olan BKM Mutfak, Muhtar Yusuf Galeria’daki mekânında iki adet sahne, çeşitli eğitim alanları ve atölyelerle 7 Ekim tarihinde açılış yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de yıllardır büyük bir beğeni ile takip edilen Genel Sanat Yönetmeni Yılmaz Erdoğan öncülüğündeki BKM Mutfak, adadaki çocuk ve gençlere eğitim, ardından sahne deneyimi kazandırmaya hazırlanıyor.

BKM Mutfak Kıbrıs, kapısını ilk kez ADRES okuyucularına açtı…

Ülkedeki aktivite ihtiyacına yönelik, eğlenme, vakit geçirme, sosyalleşme, etkinlik izleme ve eğitim alma yerine dönüşen BKM Mutfak, beş yaşından başlayan çeşitli gruplarla çalışmalarına başlayacak.

Eğitim Koordinatörü Bülent Çatar, merak edilen soruları okuyucular için yanıtladı…

BKM Mutfak Kıbrıs ve çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Çatar, birçok güzel haberin müjdecisi oldu.

Mustafa Erdoğan’ın kurucusu olduğu Anadolu Ateşi Grubu’nun da burada olacağı müjdesini veren Bülent Çatar, Anadolu Ateşi’nin de ülkede yeni dansçılar yetiştireceğini, hem çocuk hem de yetişkin olmak üzere çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

BKM Mutfak İstanbul’da iken şimdi Kıbrıs’ta…

ADRES: Öncelikle sizi ve BKM Mutfağı biraz tanıyabilir miyiz?

Bülent Çatar: “Yaklaşık yirmi yıldır çocuklar ve yetişkinlerle altyapı, tiyatro çalışmaları yürütüyorum. İki yıldır da BKM Mutfağında, etkinliklerin hazırlıklarının pişirildiği yerde, bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Yakın bir zamanda da BKM Mutfak Kıbrıs’ı açarak yeni bir solukla bu heyecanı başlatıyoruz.

Bu fikir Mehmet İnan’ın (BKM Mutfak Kıbrıs Sorumlusu) isteğiyle ve fikriyle doğdu. Burada hem gençlerin hem de çocukların bu işe gönül vereceklerini düşündüğü için buranın iyi bir adres olacağını düşündü, el birliğiyle de burayı açtık. Yakın zamanda da açılış ve komedi festivali olacak. BKM Mutfak sadece İstanbul’da iki tane var, bunun dışında şimdi de Kıbrıs’ta açılıyor.

ADRES: BKM Mutfak’ta neler yapılacak?

Bülent Çatar: “Bu mekân Muhtar Yusuf Galeria’da sinema olan bir yerdi. Amacına uygun şekilde burada iki sahne oluşturuldu, Kıbrıslıların aktivite ihtiyacına yönelik, eğlenme, vakit geçirme, sosyalleşme, etkinlik izleme, eğitim alma yerine dönüştü. Eğitim konusunu özellikle önemsiyoruz. Sıkıcı bir müfredat eğitiminden çok, daha çok uygulamalı, eğlenceli yönleriyle sevdirmeye çalışacağız. Çocukların ve yetişkinlerin eğitimi diye iki ayrı eğitim başlığı ayırdık. Çocuklarla ilgili; Onlara tiyatro sevgisini aşılamak… Genel Sanat Yönetmenimiz Yılmaz Erdoğan, o bundan mutluluk duyuyor. İşin kaç metre kareymiş, işletme ne kazanırmış, ne kaybedermişten ziyade çocuk ve gençlere çok önem veriyor. Çok Güzel Hareketler de buna güzel bir örnek. Projede Yılmaz Erdoğan’ı heyecanlandıran kısmı da çocuk ve gençlerin BKM Mutfak’la tanışıp böyle bir etkinliğin içinde yer almaları olacak.”

ADRES: Kıbrıs lehçesi sizleri hiç düşündürdü mü?

Bülent Çatar: “Beni eğitmen olarak düşündürdü açıkçası ama bunu bölgedeki eğitmenlerle de paylaştık, kısmen tatlı problemler oluşturabilir ama üstesinden gelinebilecek işler. Biliyorsunuz her yerde farklı lehçeler var, buna Kıbrıs’ı da ekliyoruz, alışacağız…”

Farklı yaş grupları

ADRES: Çalışmalardaki yaş gruplarınız neler?

Bülent Çatar: “Yaş grupları çocukların ve yetişkinlerin ayrı…

5 yaş-7 yaş ve 7 yaş ile -12 yaş gruplarına ayrıldı, sınıflarımız 15 kişiden en fazla 18 kişiden oluşacak. 12 yaş ve üzeri ergen bir grup oluşturma hayalindeyiz. 12-15 yaş aralığına da yarı bir grup oluşturmayı düşünüyoruz. Yetişkin grubunda ise 15 yaşını geçmiş, her birey yetişkin atölyesine katılabilecek.”

ADRES: Çocuk eğitimlerini konuşacak olursak?

Bülent Çatar: “Çocuk eğitimi altı, yedi aylık bir periyot, bunun ilk üç ayı yaratıcı drama, oyunla öğrenme, ikinci dönemi ise tiyatro atölyesi ile sonuç odaklı oyun hazırlığı, sahne heyecanı ve sahne becerisine yönlendiriyoruz. Temel yaklaşımımız bir oyun metni ezberleyerek sahneye çıksın değil, doğaçlama becerisiyle, kendi replik ve hikâyeleriyle dahil olabileceği bir oyun hazırlık süreci yaratıyoruz. Bu hem eğlenceli oluyor hem öğretici. Biraz da yüzmeyi öğrenmek gibi... Daha güvenli bir şekilde kendilerini sahnede bulup pekiştiriyorlar.”

3 periyottan toplam 9 ay

ADRES: Yetişkin eğitimleri için neler söyleyebiliriz?

Bülent Çatar: “Yetişkin eğitiminde ise ana başlık temel tiyatro eğitimi, bunun da bir program ve müfredatı var. İstanbul’dan, aslında insanların ekranlardan tanıdığı ama akademili tiyatro eğitmeni olan ve aynı zamanda oyuncu olan hocalarımız gelecek. Bunun yanında Kıbrıs’tan da eğitmen arkadaşlarımız workshop’larla bize katılacaklar. Bu eğitim toplamda dokuz aylık periyotta olacak. Bu üç periyottan oluşacak ve dokuz aylık periyodu bitirmek zorunlu olmayacak. Temel oyunculukta iki başlık var, kamera önü oyunculuk eğitimi ve BKM’nin iddiası olan komedi oyunculuğuyla ilgili pratik eğitimler var.

Kamera önü oyunculuk eğitiminde ekipmanları kurup, kendi çektiklerini dijitalde izleme şansı bulup, o işi pratiği ile öğretme şanımız olacak.”

ADRES: Katılımcılar günün sonunda sertifika veya diploma sahibi mi oluyorlar?

Bülent Çatar: “Bu çalışmaların sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi veriyoruz. Biz bir tiyatro okulu olma derdinde değiliz. Katılımcıların tiyatro süreçlerine katkı sunan, bunu meslek edinmek isteyenler için bir buluşma noktası olmayı hayal ediyoruz.”

Derslik ve salon

ADRES: Buradaki çalışmalar şu an neler? Kadro oluşturuldu mu? Katılımcılarınız var mı?

Bülent Çatar: “Daha profesyonel bir tanıtıma geçmeden hedeflediğimiz sayının dörtte birine ulaştık. Talep olmasını bekliyoruz. Burada iki tane sahnemiz var. Bir tanesi 100, 110 kişilik derslik sahnesi, diğeri de ortalama 200 kişilik bir salon. Ayrıca yine pasaj (Galeria) içerisinde farklı noktalarda dersliklerimiz var.”

ADRES: Halka açık oyun sahnelenecek mi?

Bülent Çatar: Eğitimlerin sonunda çocuklar bir oyun çıkaracak. Biz Mayıs ayı sonu, Haziranın ilk haftalarında çocukların gösterileri ile burayı şenlendireceğiz. Farklı workshop’larımız olacak. İstanbul ve Kıbrıs’tan ikişer eğitmen ve İstanbul’dan değişken olarak workshop’cularımız gelecek. Belirlemediğimiz isimler var, özellikle BKM projelerinde de oynayan ekran yüzü olan aynı zamanda eğitmen arkadaşlarımız belirli periyotlarda bu sürece dahil olacak. Beklenti de biraz bu yönde oluyor.

Galeria sakinleri mutlu

ADRES: Muhtar Yusuf Galeria eski albenisine kavuşabilecek mi?

Bülent Çatar: “Burada ortalama ayda en az on çocuk oyunu oynanır, ayda yirminin üzerinde de etkinlik yaparsanız, ay içerisinde binlerce insanı buraya çekmiş olursunuz. Böyle bir yerde, kitapçı, plakçı gibi çeşitli sektörler hayal edebiliyorum, buranın canlanacağına inanıyorum. Aldığımız bazı duyumlar şimdiden buradaki bazı dükkân sahiplerinin dönmeyi düşündüğü yönündeymiş, bu bile çok sevindirici…”

ADRES: Açılışınız ne zaman?

Bülent Çatar: “7 Ekim’de açılışımız olacak. Çeşitli etkinliklerimiz olacak, herkesi bekliyoruz… Burada çocuk ve yetişkin oyunu çıkaracağız. Bu oyunlar veya farklı oyunlar, sürekli sahne alacak. Haftanın altı günü full aksiyonlu, bölge sanatçılarını veya Türkiye’den gelen sanatçıları ağırlayan bir mekân olacak. Salona uygun olan tüm tiyatrolar sahne alabilecek. Ada genelindeki tüm ekiplere kapımızı açacağız.”