“Bizleri bir kez daha gururlandırdı”
Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre branşında birinci olan Yiğitcan Hekimoğlu’nu tebrik etti.
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Hafta sonu Bursa’da düzenlenen şampiyonada 20.15’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösteren Yiğitcan’ı sosyal medya üzerinden tebrik eden Erhürman şu ifadeleri kullandı: “Yiğitcan Türkiye'de yapılan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede Türkiye şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Yiğitcan'ı ve antrenörünü candan kutlar, başarılarının devamını dilerim.”
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