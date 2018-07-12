Hafta sonu Bursa’da düzenlenen şampiyonada 20.15’lik derecesi ile birinci olma başarısı gösteren Yiğitcan’ı sosyal medya üzerinden tebrik eden Erhürman şu ifadeleri kullandı: “Yiğitcan Türkiye'de yapılan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede Türkiye şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Yiğitcan'ı ve antrenörünü candan kutlar, başarılarının devamını dilerim.”