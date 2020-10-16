Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, tüm gençlere Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda sandığa gidip iradelerine sahip çıkma konusunda çağrı yaptı.

Akdeniz açıklamasında; "Tehditlere boyun eğmemizi bekleyenlerin ada üstündeki amaçlarına asla ulaşamayacağının garantisinin biz olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Doğukan Akdeniz'in yaptığı açıklama şöyle;

"Adadaki varlığımız ve geleceğimiz için mümkün olan tek çözümün federasyon olduğu bilinciyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Uzun yıllardır CTP üzerine yapılan baskılar ne bizleri ne de Kıbrıs Türk Toplumunu yıldıramayacaktır. Bizler büyük bedeller ödeyip var olan bir neslin çocuklarıyız. Tehditlere boyun eğmemizi bekleyenlerin ada üstündeki amaçlarına asla ulaşamayacağının garantisinin biz olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız.

CTP Gençlik Örgütü parti amaç ve ilkeleri ışığında adada federal çözümün en büyük savunucusudur. İçerisinde üyelerimizin de bulunduğu CTP Parti Meclisi, oy birliğiyle federal çözümü görüşmeye hazır olan adayı destekleme kararı almıştır. Bu bağlamda CTP Gençlik Örgütü olarak aldığımız kararın arkasındayız ve çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Pazar gün gerçekleştirilecek ikinci tur oylamasında tüm gençleri sandığa giderek iradelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz."



