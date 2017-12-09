Bizimkiler ikinci torbada

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) tarafından önümüzdeki yıl Londra’da gerçekleştirilecek olan CONIFA 2018 Dünya Kupası’na katılacak olan ekiplerin kura çekiminde yer aldıkları torbalar belirlendi. Kuzey Kıbrıs Milli Takımı kura çekimine ikinci torbadan katılacak.

Somali ekibi Brawa’nın ev sahibi olarak seçildiği CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda yer alacak olan 16 takımdan biri olan Kuzey Kıbrıs Milli Takımı, 2. Torbada Szekely Land, United Koreans / Japan ve Tamil Elam ekipleri ile birlikte yer alıyor. Dolayısı ile kura çekiminde aynı torbada olan ekipler, aynı grupta yer almayacak. Yapılacak kurada her gruba en fazla 2 Avrupa ve diğer kıtalardan birer ekibin yerleştirilmesi planlanıyor.

Kura çekimi ülkemizde

CONIFA 2018 Dünya Kupası’nda grupların belirleneceği kura çekimi ise ülkemizde yapılacak. Daha önceden açıklanan ve CONIFA’ya üye 46 ülkenin katılım göstereceği CONIFA Genel Kurulu’nda kupanın grupları yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. “Futbol evine dönüyor” sloganı ile yapılacak olan CONIFA 2018 Dünya Kupası, Londra’da 31 Mayıs – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yapılacağı torbalar şu şekilde:

1. Torba: Brawa (Ev sahibi), Abhazya, Panjab, Padania

2. Torba: Kuzey Kıbrıs, Szekely Land, United Koreans / Japan, Tamil Elam

3. Torba: Felvidek, Ellan Vannin, Western Armenia, Kiribati

4. Torba: Tibet, Matabeleland, Kabylie, Cascadia