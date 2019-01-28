Bizimkiler birbirlerini üzmedi

Türkiye’de Galatasaray ve Göztepe takımlarında forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcular Ahmet Sivri ve Zihni temelci, bu hafta rakip oldu.

Takımlarının U21 kadrolarında yer alan ve Yenicami altyapısında yetişen iki genç yetenek, U21 Ligi’nin 19’uncu haftasında kaşı karşıya geldiler. Zihni Temelci Göztepe adına maçın tamamında sahada kalırken, Ahmet Sivri yedek başladığı maça 78’inci dakikada dahil oldu. Doksan dakikası 0-0 biten karşılaşmada taraflar haftayı birer puanla kapatmış oldu.

Bu skorla Galatasaray 43 puanla haftayı ikinci sırada tamamlarken, Göztepe 22 puana yükseldi.