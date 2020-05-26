"Bizim TC’den başka çıkış yolumuz yok"

Başbakan Ersin Tatar NTV’de katıldığı özel yayında ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Kıbrıs’ta Coronavirüsle verilen mücadeleyi anlatan Başbakan Tatar, KKTC devletinin tüm kurum ve kuruluşlarının işi ciddiye aldığını, halkın da tüm kurallara uymasıyla başarı elde edildiğini söyledi.

Başbakan Tatar, KKTC’nin ayrı bir halk olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nden de daha başarılı bir şekilde bu süreci yönettiğini savunarak, normalleşme sürecine girilmiş olmasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını kaydetti.

Tatar, “Biz bunu başardık. 30 binden fazla test yapıldı. 108 vaka bulundu. Herkes tedavi edildi, taburcu oldu. Bundan sonra sınır kapılarının açılması, uçakların gidip gelmesi, gündeme gelecek. Çünkü ada ekonomisi turizm ve öğrenciye bağlı. Bunların bıçak gibi kesilmesinin ekonomik faturası ortaya çıktı. Ama önce sağlık. Bu nedenle de bir takım bedeller ödedik” dedi.

Adaletli bir yapı ortaya koyarak krizin yönetildiğini ve başarılı olunduğunu belirten Tatar, bundan sonraki süreçte KKTC’nin daha müreffeh bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Başbakan Tatar, uzun yıllar önce ülkeden göç eden Kıbrıslı Türklerin de en kısa sürede güvenli ülke KKTC’ye dönmek istediğini dile getirdiğini anlattı…

Kararları alırken sektörlerin baskısına da göğüs gerdiklerini kaydeden Tatar, normalleşme süreci çerçevesinde şimdi bazı riskler alınabileceğini dile getirdi.

Tatar, ada ekonomisinde tecridin çok uzun süremeyeceğini belirterek, gerekli önlemleri de alarak adımlar atılacağını kaydetti.

Tatar, son 2 ayda 40 bakanlar kurulu yapıldığını da ifade etti.

TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına ilişkin olarak da Başbakan Tatar, anlaşmayla Covid-19’dan dolayı düşen gelirlere katkı sağlanacağını söyledi.

Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC hükümetine teşekkür eden Başbakan Tatar, izolasyon ve ambargolar altındaki KKTC’nin ayakta durmaya devam ettiğini, Türkiye’nin de savunma ve altyapıya yaptığı katkıların büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tatar, “Türkiye ile işbirliği bizim için her zaman çok önemli olmuştur. Bizim TC’den başka çıkış yolumuz yok. Burada büyük mücadele verildi. KKTC kuruldu. Şimdi TC’nin desteği ile daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında geleceğini şekillendirmek zorunda olduğunu ve bu yönde siyaset geliştirdiklerini savunan Başbakan Tatar, esas olanın bu coğrafyada milletin çıkarları doğrultusunda hareket etmek olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendiren Başbakan Tatar, Türkiye’nin doğru noktayı çok iyi şekilde yakaladığını ve en iddialı bölge ülkesi olduğunu dile getirdi, KKTC de bu mücadelede büyük bir öneme haiz olduğunu vurguladı.