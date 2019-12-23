 “Bizim irademiz dışında yol yaptılar, öyle mi?”

“Ciklos Raporu” tartışmalarında Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Erhan Arıklı sordu: “Bizim irademiz ve bilgimiz dışında bir yol yaptılar, bize teslim ettiler, biz de olduğu gibi kabul ettik, öyle mi?”



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’e sunulan rapor üzerine söz aldı.



Arıklı, komite raporunun değerlendirilmesinin, bunun kamuoyuna açıklamasının, olayın sorumlularının bulunmasının ve yargıya sevk edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yaşanan elim olayın sorumluların görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğini belirten Arıklı, “Raporda, menfez temiz olsa, girişi ve çıkışı temiz olsa bu olay yaşanmayacaktı diye çok önemli bir tespit var” dedi.

Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odası ile Ulaştırma Bakanlığı’nın karşı karşıya geldiğini söyleyen Arıklı, “İhale Türkiye’de yapıldı. Kazanan firma bizim yetkilileri ciddiye almadan yolu yaptı. Proje ve kontrolörlük Türkiye’ye aitti. Her şey bizim dışımızda oldubitti şeklinde bir hava yaratıldı. Bizim irademiz ve bilgimiz dışında bir yol yaptılar, bize teslim ettiler, biz de olduğu gibi kabul ettik, öyle mi? Raporun son bölümü talihsiz. Bütün aşamada KKTC yetkilileri devredeydi. Sorumlu sizsiniz…” ifadelerini kullandı.

Bu olayda topun Türkiye’ye atıldığını belirten ve bunu eleştiren Arıklı, yol yapım ihalelerinde şartnamelerin, plan ve projenin nasıl hazırlandığını da sordu.