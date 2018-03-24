“Bizim için memnuniyet verici”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, “Hükümetin gerçekleştirileceğini açıkladığı 15 yeni proje arasında ‘ Sanayi Bölgesi Taşkın Önleme Projesi’nin’ de yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını” belirtti.

Duyarlılığı için yeni hükümete teşekkür eden Avunduk bugün (24 Mart Cumartesi) yayınladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Başbakan Sayın Tufan Erhürman’ın, Sanayi Bölgesi’nin başlıca sorunlarından biri olan taşkınların önlenmesi konusunda ortaya konulan projeye 6 milyon TL ayırdıklarını, gerekirse eklemeler de yaparak projeyi önümüzdeki kışa kadar tamamlayacaklarını açıklaması bizleri memnun etmiştir.

Umuyoruz ki, hükümetimiz, sanayicimizin diğer sorunlarının halledilmesi, desteklenmesi, sanayi bölgelerinin yönetimi ve denetimi konusundaki önerilerimizi de aynı duyarlılıkla değerlendirecektir.

Bu vesile ile yeni hükümete bir kez daha başarılar diler, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın sorunların aşılması için hükümetle birlikte çalışma arzusunda olduğunu yineleriz”