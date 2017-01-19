“Bizim için büyük şanssızlık oldu”

Cumartesi günü oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü erteleme karşılaşması öncesinde konuşan Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, karşılaşmanın ertelenmesini “Şanssızlık” olarak nitelendirdi.

Karşılaşmanın ikinci devrenin hemen başında oynanacağını belirten Choudhry, “Ara transferde verdiğimiz birçok futbolcu var. Bunları oynatamayacağımız gibi, ikinci yarı öncesi takımımıza kattığımız futbolcuları da oynatamayacağız. Bu da takımımız için büyük bir şanssızlık oldu” dedi.

Geride kalan ilk devreyi değerlendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “İlk devrede iki yabancı futbolcu ile oynadık. Bireysel hatalar nedeniyle kaybettiğimiz karşılaşmalar var. Yine de topladığımız puanlardan memnunuz. İlk devre iyi idi” şeklinde konuştu.

Choudhry: “Sakatlık ve kart cezaları hedeften uzaklaştırır”

Devre arasında renklerine kattıkları Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım ile takımın gücünün arttığını belirten Suma Zafer Choudhry, öncelikle futbolcularını uyardı. “Gençlik Gücü’nü hedefinden uzaklaştıracak şeyler sakatlık ve kart cezalarıdır. Futbolcularımız sakatlanmadığı ve kart cezalarından uzak durdukları takdirde, hedefimize ulaşmamıza hiç bir şey engel olamaz.”