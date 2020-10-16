“Bizi temsil etmiyorlar”

Bir grup Kıbrıslı Rum tarafından oluşturulan Bizim Adımıza Değil İnisiyatifi, 11 Ekim Pazar günü Derinya’da yaşanan olaylara dikkat çekerek, nefretle yaşamaktan yorulduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada barış için birlikte mücadele edilmesi gerektiğine de değinildi.

Yapılan açıklama şöyle;

“Bu ada bağnazlık ve bölünme yüzünden büyük acılar çekti. Biz bunları yeniden yaşamak istemiyoruz. Tarih bize göstermiştir ki her iki toplumdaki aşırılık vebağnazlık barışçıl insanlara zarar vermek pahasına birbirini beslemiştir. Ama bizlerin ve ülkemizin geleceğinin yeniden nefret, bölünme ve bağnazlık tarafından şekillenmesini istemiyoruz. 11 Ekim Pazar günü Derinya’da gerçekleşen olaydan sonra bu canavarın yeniden gözlerini açtığını görüyoruz. Adamızdaki aşırılıkları görüyoruz. Bunlar bizi temsil etmiyor. Biz bu adada barış istiyoruz. Nefretin yüküyle yaşamaktan yorulduk. Bağnazlık her kıvılcım saçtığında çaresiz hissetmekten yorulduk.

Hala daha geçmiş yaralarının acısını çeken bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Yaralarımızı iyileştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Çeşitlilik ve birlikte yaşama değerleri üzerine kurulu; eğitimin, geçmişe değil geleceği dönük olarak barışı teşvik ettiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu ülkeyi daha iyi bir yer yapmak için birlikte çalışmalıyız.

Aşırılığın ve bağnazlığın karşısındayız ve bunlara direneceğiz. Nefret ve aşırılık eylemleri bizleri temsil etmiyor. Kıbrıslılar olarak barışa bir şans vermek için birlikte mücadele etmeliyiz.

Bizim Adımıza Değil İnisiyatifi”