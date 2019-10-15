Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak, Meclis’te temsil edilen dört siyasi parti tarafından imzalanan Barış Pınarı Harekatı’na desteğine yönelik ortak deklarasyonu okumaya başladı ancak bunun iç tüzüğe aykırı olduğuna yönelik tartışmalar yaşandı.

Töre’nin deklarasyonu okumaya devam etmesi üzerine CTP, TDP ve DP milletvekilleri salonu terk etti.

Daha sonra milletvekillerinin toplantı salonuna dönmesiyle oturuma devam edildi.

DENKTAŞ: “DÖRT PARTİNİN BİLDİRİSİNİ MECLİS DEKLARASYONU GİBİ OKUMAYA KALKMAK BÜYÜK YANLIŞ”

Bu sırada ilk sözü DP Milletvekili Serdar Denktaş aldı. Denktaş, dün, bugün okunan bildirinin Meclis deklarasyonu olarak yayınlanması hedefiyle çalışma yapıldığını ancak bugün dört partinin imzaladığı bir bildiriyi Meclis deklarasyonu gibi okumaya kalkmanın “büyük bir yanlış olduğunu” belirtti.

Böylesi hassas bir konuda “saatli bombayı atıp kargaşa yaşatmanın” doğru olmadığını söyleyen Denktaş, “Bizi rezil rüsva ettiniz. Eminim kimse böyle bir şey istemezdi” dedi.

Denktaş, “Hep birlikte Kıbrıs Türk iradesini yansıtan bir metin hazırlayalım” diye konuştu.

Denktaş, dört partinin imzaladığı bir bildirinin Meclis’te okunamayacağını söyleyerek, bu durumun düzeltilmesini istedi.

ARIKLI: “UBP’NİN DÜNKÜ AÇIKLAMASI ÜZERİNE TDP VE CTP İMZA KOYMAKTAN VAZGEÇTİ”

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, dün tüm siyasi partilerin içeriğe itirazları olmadığını açıkladığını, metne onay verdiklerini, bir iki kelime değiştirilmesi ile onaylanacağını söylediğini belirtti.

Arıklı, “UBP’nin dünkü açıklaması üzerine TDP’nin ve CTP’nin açıklamaya imza koymaktan vazgeçtiğini” söyledi.

Meclis’in Türkiye’nin haklı davasına ve Barış Pınarı Harekatı’na itirazı olmadığını, tam destek verdiğini söyleyen Arıklı, 6 siyasi partinin de deklarasyona itirazları olmadığını kaydetti.

ÇELER: “UBP’NİN CUMHURBAŞKANINI KINAMASI VE ‘BİZİ TEMSİL ETMİYOR’ AÇIKLAMASI ÜZERİNE DESTEĞİMİZİ ÇEKTİK”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP adına dün ortak metine destek belirttiklerini söyleyerek, UBP’nin dün akşam parti meclisinde aldığı kararlar üzerine bugünkü deklarasyonu imzalamadıklarını ancak hareketa destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanın sözlerini netleştirmesine rağmen UBP’nin cumhurbaşkanını kınaması ve “bizi temsil etmiyor” açıklaması üzerine desteklerini çektiklerini söyleyen Çeler, “TDP bu oyuna gelmeyecektir. Bunu bozan Başbakan sizsiniz. Cumhurbaşkanı söylediklerini netleştirirse ve biz de komitede sükûneti sağlamak adına karar alırsak siz de ona göre hareket edecektiniz” dedi.

Çeler, Cumhurbaşkanı ve TDP harekata destek vermiyor algısı yaratmanın kabul edilebilir olmadığını söyledi.