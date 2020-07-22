Ankara’dan Meclis’e şikayet mektubu gönderen Rıza Öztükel Özkan YENİDÜZEN’e konuştu: “Türkiye’de yaşayan çift uyruklu gençler bedelli hakkı kazanabilmek için Master dahil 4 yıl çalışmak zorunda, bu haksızlık, üstelik bu değişiklik Anayasa’nın ‘Kıbrıslı yurttaşlar arasında ayrıştırma ve ayırımcılık’ maddesine de aykırı.”

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edilen, Bedelli Askerliğe ilişkin düzenlemeler içeren Yasa Tasarısı’na Türkiye’den şikayet geldi.

Ankara’da yaşayan bir grup KKTC vatandaşı, Askerlik Yasası’yla ilgili değişiklik tasarısına Türkiye’de yaşayan KKTC vatandaşlarının mağdur edildiği iddiasıyla şikayet dilekçesi hazırladı.

Şikayet dilekçesi hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi ve Ankara Büyükelçiliği’ne gönderenlerden Rıza Öztükel Özkan, YENİDÜZEN’e konuştu.

Özkan, yasada planlanan değişiklikte, Türkiye ve Kıbrıs dışında yaşayan gençlerin, 18 yaşını doldurduğu andan itibaren bedelli askerlikten hak kazandığına işaret etti, buna karşın Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (TC-KKTC) yurttaşların belirtilen haktan yaralanamamasını eleştirdi.

Türkiye’de yaşayan ve çift uyruklu olan vatandaşlar için eğitim alanında Master dahil, dört yıl çalışma zorunluluğu ardından bedelli askerlik hakkı tanındığını anlatan Özkan, bunun haksızlık olduğunu savundu.

Şikayet dilekçesinde bu ayrımın yapılmaması için talepte bulunan Özkan, Askerlik Yasasına aykırı davrananlara eşit para cezası uygulanması ve onun dışında kalanlara da eşit para ödemelerinin sağlanarak askerlik yapmış sayılmasını istedi.

Özkan, Askerlik Yasası'nın 14. maddesinde yer alan değişikliğin, Anayasa’nın 8'inci maddesinde yer alan “Kıbrıslı yurttaşlar arasında ayrıştırma ve ayırımcılık” maddesine de aykırı olacağını savundu.

“Neden çift uyruklular bu yasa dışında tutuldu?”

Yasa değişikliğinde çift uyrukluların bunun dışında tutulmasına itiraz eden Özkan, ilgili maddeyi anımsatarak buna itiraz ettiğini kaydetti.

İlgili madde ise şöyle:

“Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) mükellefiyet hizmetini bu Yasanın 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında yerine getirirler.”

“Yapılmak istenen değişiklik Anayasa’ya aykırı”

YENİDÜZEN’e konuşan Rıza Öztükel Özkan, yasal itiraz hakkını kullanarak bu şikayeti yaptığını belirterek, bu konuyla ilgili şikayet dilekçesini ilgili yerlere ilettiğini anlattı.

Yapılan değişiklik tasarısından TC’de doğan çift uyruklu vatandaşların (KKTC ve TC’lilerin) bundan yararlanamadığına itiraz eden Özkan, “Türkiye ve Kıbrıs dışında yaşayan çocukların 18 yaşını doldurduğu anda bedelliden hak kazandığını belirtirken, TC’de olan vatandaşlar için master dahil, çalışmak zorunluluğu ardında bedelli askerlik hakkı tanıyor. Oysa İngiltere’de yaşayana herhangi bir iş yerinde çalışma koşulu aramaksızın bedelli askerlik hakkı tanındı. TC’de yaşayan ise bu hakkı kazanabilmesi için Master dahil 4 yıl çalışmak zorunda” dedi.

Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı vatandaşlara ‘bin STG ödeyerek askerliğini yaptı sayılacak hakkı getirilmediğini’ anlatan Özkan, bunun bir ayrıştırma ve ayrımcılık olduğunu savundu, bunun Anayasa’nın 8. Maddesine aykırı olduğunu dile getirdi.

“Benim torunum Masterini yurt dışında tamamlayıp Türkiye’ye geldi, bu haktan yaralanmayacağı için aylarca askerlik yapacak veya 4 yıl burada çalıştıktan sonra parasını ödeyerek bedelli askerlik yapacak, oysa diğerleri bin STG vererek hiç askerlik yapmayacak.” diyen Özkan, bunun haksızlık olduğuna vurgu yaptı.

Komiteye birçok şikayet ve öneri…

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nin ise konuyla ilgili birçok şikayet ve öneri aldığı öğrenildi.

Yasa değişikliğinin Meclis’e sunulmasının ardından komitenin bugün ilk kez toplanacağı, şikayet ve önerileri değerlendireceği belirtilirken, özellikle bedelli askerlik alanında yer alan ödemelerde de yoğun şikayetler bulunduğu edinilen diğer bilgiler arasında.

Değişiklik Yasa Tasarısı’nda neler var?

Hatırlanacağı üzere; tasarı yasallaşırsa, özel statü kapsamında yurt dışında doğup büyüyenlerin 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödemeleri halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacak.

Bunun yanında;

Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayılacaklar,

Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayılacak,

Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş olacak.