"Bizi buradan alın"

“Ailelerimize gitmek istiyoruz. Şartlar neyse uygulamaya hazırız, sesimizi lütfen duyun. Burada işler kötüye gitmeden ülkemize dönmek için bize yardım edin”

Devrim DEMIR

Dünyada binlerce kişinin ölümüne yol açan Corona Virüs salgını nedeniyle İngiltere’de kalan Kıbrıslı Türk öğrenciler YENIDUZEN aracılığı ile seslerini duyurmaya çalıştı. Geride bıraktığımız hafta gerçekleşen charter uçuşlarla ilgili son dakika haberleri olan ve uçuşların durdurulması nedeniyle ülkelerine gelemeyen gençler yardım istiyor.

İngiltere’de salgının ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle günden güne hayatın kendileri için güç duruma geldiğini ifade eden 25 yaşındaki Çağlar Davutoğlu YENIDUZEN'e konuştu.

"İşler kötüye gitmeden çare üretin lütfen"

Londra’da doktora yapan Çağlar Davutoğlu, gerçekleşen charter uçuşlardan son dakika haberleri olduğunu kendiyle birlikte şuan İngiltere’de çok sayıda gencin kaldığını kaydetti. Londra Ateşesi ile görüşme yaptıklarını, kendi imkanları ile geri dönme talebinde bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, karşılığında kendileri için uçak kaldırmanın mümkün olmadığı cevabını aldıklarını söyledi.

Çok ciddi psikolojik baskı altında olduklarını kaydeden Davutoğlu, "sınavlarımız vardı charter uçuşlardan son dakika haberimiz oldu. Yetişip hiç bir şey yapamadık. Burada kaldık, şartlar kötüye gidiyor; bir haftadır kaldığımız evlerde izole oluyoruz. Ailelerimize gitmek istiyoruz. Şartlar neyse uygulamaya hazırız, sesimizi lütfen duyun. Burada işler kötüye gitmeden ülkemize dönmek için bize yardım edin" dedi.