Kıbrıs’ın kuzeyinde futbol takımlarında oynayan Stelios Kittos ve Mihalis Mihail, güneyde Politis’in sorularını yanıtladı, kuzeyde yaşadıkları deneyim ve izlenimlerini paylaştı. Politis gazetesi; “Bizi Birleştiren Futbol” başlığıyla ön sayfadan verdiği haberinde, Kıbrıs Türk takımlarında oynayan dört Kıbrıslı Rum futbolcu bulunduğuna işaret ederek, bunlardan Lefke oyuncusu Stelios Kittos ve Ozanköy oyuncusu Mihalis Mihail ile röportaj yaptı.

Kittos: “Kuzeydeki insanlarla ilişkilerim güneydekilere göre daha iyi”

Habere göre Kittos, Kıbrıs Rum tarafında Omonia ve Anorthosis, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise önce Değirmenlik SK ve Bostancı Bağcık SK takımlarında, şimdi ise Lefke TSK takımında oynadığını belirtti. Kıbrıs’ın kuzeyinde oynadığı için ne ailesinden ne de Rum tarafında eskiden birlikte oynadığı oyunculardan tehdit aldığını söyleyen Kittos, sadece Rum tarafındaki Futbolcular Birliği’nin bu kararından dolayı kaydını silmekle tehdit ettiğini belirtti.

Kittos, Kıbrıs’ın kuzeyinde insanlarla ilişkilerinin, Rum tarafındaki çoğu kişiyle olduğundan daha iyi olduğunu da belirtti.

Mihail: “Kıbrıslı Türkler, bizimle aynı derecede Kıbrıslı”

Eski AEK Larnaka oyuncusu olup Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk önce Değirmenlik SK, şimdi de Ozanköy SK takımında oynayan Mihail ise, profesyonel oyuncu olarak ve kuzey takımlarında oynarken kendini mutlu hissettiğini belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki deneyimlerini anlatırken, olaylara bakışının değiştiğini söyleyen Mihail, “Ben de Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin olmamasını isteyenlerdendim. Ancak gittiğim ilk günden itibaren gerçeğin başka olduğunu anladım. Kıbrıslı Türkler, bizimle aynı derecede Kıbrıslı” dedi.

Mihail ayrıca, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir futbolcu olarak katkılarının daha çok takdir edildiğini hissettiğini de kaydetti.(TAK)