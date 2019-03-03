“Bizi belirsizlik ve işsizlik bezdirdi”

Dila ŞİMŞEK

Güzelyurtlular ve bölgede öğrenim gören gençler, ilçe ile ilgili yaşadıkları sorunları anlattı, sağlık ve ulaşımın yetersizliğine değindi. Güzelyurtlular, yıllardır belirsizlikle yaşadığını söyleyerek, “Güneye verilir diye buraya yatırım yapılmadı, insanlar ise göç etti, defin işlerini bile burada değil Lefkoşa’da yaptı” şeklinde konuştu. Öğrenciler ise sosyal alanların olmamasından yakındı, otobüslerin ise 6’dan sonra bittiğini ve zorluk yaşadıklarını anlattı.

Güzelyurtlular, bölgedeki en büyük sorunlardan birinin hastanede olduğunu belirterek, aradıkları ilaçları hiçbir zaman bulamadıklarını, yeterli hizmet görmediklerini kaydetti. Güzelyurtlular “Sigortalı olduğumuz halde ilaçlara para ödemek zorunda kalıyoruz, çünkü hastanede bulamıyoruz” dedi.

Bir başka sorun olarak ise işsizliğe işaret eden yurttaşlar, bölgeye yatırım yapılmamasının buna bir etken olduğunu dile getirdi, çoğu yerlinin ise göç ettiğini vurguladı. Yıllardır belirsizlikle yaşadıklarının altını çizen Güzelyurtlular, “Eskiden insanlar yakınlarını Lefkoşa’ya defnederdi, Güzelyurt verilecek diye korkardı” şeklinde konuştu. Yurttaşlar, devletin bölgeye olan yatırımının yetersiz olduğunu kaydetti.

Güzelyurtlular, belediyenin çalışmalarından memnun olsa da, bölgenin kalkınması gerektiğini, bunun da özel sektörün ve devletin buraya yönelik çalışmalar yapması ve iş kurması ile olacağını ifade etti.

Öğrenciler ise, en büyük sorunları olarak ulaşımı gösterdi, otobüs saatlerinde büyük aralıklar olmasının ve çok erkenden bitmesinin, yaşamlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Onlar için bir sorunun ise sosyal alanlar ve alışveriş dükkanları olduğunu anlatan öğrenciler, “Sosyalleşebileceğimiz hiçbir alan yok. Alışveriş için ise diğer ilçelere gitmemiz gerekiyor” dedi.

Öğrenciler, bölgedeki yaşam koşullarının iyi olmadığını belirterek, işsizlik sebebiyle de mezun olduktan sonra burada kalmayacaklarını söyledi.

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Sabri Cankurt “Çoğu Güzelyurtlu işsizlik yüzünden göç etti”

“Yıllardır bir belirsizlik içinde yaşadık. Belki güneye veriliriz, belki verilmeyiz diye diye, bölgemize ne yatırım yapıldı, ne de insanlar yerleşti. Tam aksine, Güzelyurtlu halk da, Lefkoşa’ya yerleşmeye, orada ev veya iş edinmeye çalıştılar. Çoğu arkadaşlarımız ise, işsizlikten dolayı yurtdışına göç etti. Şimdilerde insanlar Güzelyurt’u daha çok sahiplenir oldu, bölgeye olan ilgi okulların da yapılması ile arttı. Ancak sağlık kurumları ve sosyal alanlar hâlâ yetersiz… Hastaneye gittiğimizde, sigortalı olduğumuz halde ilaç bulamıyoruz. Bir hastane var ama, içinde yeterli personel yok. Gereken hizmeti aldığımızı da düşünmüyorum. Ancak belediye, çevre düzenlemesi ve temizlik konusunda iyi çalışıyor.”

Vedat Efe “Hastanede istediğim ilaçları hiçbir zaman bulamıyorum”

“Ben emekliyim ve sigortalıyım. Bir hastanemiz var ancak gittiğimde hiçbir zaman istediğim ilacı bulamıyorum. Bu ilaçlar bulunmaz ilaçlar değil, benim yaşımda çoğu insanın kullandığı bilindik ürünler. Ancak buna rağmen hastanede bulamıyor, mecburen özelden almak zorunda kalıyorum. Herkesin düzenli olarak ilaç almayı karşılayacak bütçesi olmayabilir. Ki bütçesi yeterli olsa bile, sigortalı herkesin devlet hastanesinden belli başlı ilaçları tedarik edebilmesi gerekir. Biz vergiyi bunun için ödüyoruz yıllardır. Yani aslında bu bizler için bir iyilik değil, verilmesi gereken hizmettir.”

Cemal Ötün “En büyük sorunlardan birisi işsizlik”

“Bölgenin o kadar çok sorunu var ki, hangisinden başlasam bilemiyorum. Bana göre en büyük sorunlardan birisi işsizlik. Oğlum üniversiteden yeni mezun oldu, mimarlık yapmak istiyor ancak iş bulamıyor. Eşim ise çalışmıyor, emekli maaşı da yok. Yani evde üç kişi benim aldığım emeklilik maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz. Gençler artık burada yaşamak istemiyor. Okulunu bitiren yurtdışına taşınıyor. Bazısı onu bile beklemeden okulu da başka ülkelerde okuyor. Çünkü artık özellikle de gençlere hitap eden bir şey kalmadı. Belli birkaç meslek dışında iş imkanı yok.”

Zeki Şehitoğlu “İnsanlar güneye verilme korkusuyla, yakınlarını buraya defnedemezdi”

“Bölgemizde en büyük sorunlardan birisi işsizliktir. Ben de bir iş bulana kadar bir müddet işsiz kalmış, İngiltere’ye gidip orada çalışmıştım. Sonrasında ise açılan bir münhal duyunca geri döndüm. Bunca yıldır, güneye verilme korkusu ile insanlar vefat eden yakınlarını Güzelyurt’a defnedemezdi bile. Lefkoşa’daki mezarlığa gömerdi çoğu insan yakınlarını. Çünkü herkeste bir korku, emin olamama duygusu vardı. İnsanlar buradan ev almaz, Lefkoşa veya yakınlarından alırdı. Son yıllarda insanlar zaman geçtikçe bölgeyi sahiplendiği için ev ve iş yerleri kurmaya başladı. Ancak yine de, diğer ilçelere kıyasla Güzelyurt, en az yatırım yapılan bölgelerden birisi. Bölgede Kıbrıslı Türk sayısı çok azaldı, çoğu göç etti. Şu anki nüfusun çoğunluğu Türkiyeli insanlar. Bu tabii ki kötü bir şey değil ancak asıl ailece Güzelyurt’ta doğup büyümüş insan sayısının azalması, bölgede çalışan Kıbrıslı Türk’ün olmaması bizler adına bir kayıptır.”

Nevzat Ilgın “Bölgeye yatırım sadece özel sektörden var”

“Bölgeye yatırım sadece özel sektörden var. Devletin, bu bölgeye koyduğu pek bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yapılan evler, işletmeler hepsi insanların buraya kattığı şeyler. Ancak devlet, hiçbir yenilik yapmıyor. Belediyemiz iyi çalışıyor, fakat hastanemizden memnun değilim. Hastane servisinin yeterli hizmet verdiğini düşünmüyorum. İstediğim ilacı hiçbir zaman bulamıyorum. Bence devletin, hastaneyi daha iyi yapmak için adımlar atması lazım.”

Hasan Alsakal “Ulaşım ve hastanede çok büyük sorunlar yaşıyoruz”

“Ulaşım ve hastanede çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Ulaşım konusunda, toplu taşıma olmadığı için özel otobüsler çok pahalı ve saatleri de yetersiz çünkü erkenden bitiyor. Sağlık konusunda ise en büyük sorunumuz ilaç bulmak. Ben 43 senedir burada belirsizlik içinde yaşadım. Güzelyurt verildi, veriliyor diyerek işsizlik sorunu yaşadık. İş kursak bile, ne kadar satış yapacağımız meçhuldü. Çok fazla insan ise bölgeden göç etti.”

Abdullah Yavaş “Hastanemiz yetersiz”

“Bana göre Güzelyurt’un en büyük sorunu hastanenin yetersizliğidir. Devletin Güzelyurt’taki bu hastaneye daha çok personel ataması, ilaç ulaştırması gerekir. Çoğu zaman hastanede ilaç bulamadığımız için özel eczaneden ilaç almak zorunda kalıyoruz ve bu da bizler için çok daha fazla maliyetli oluyor. Bunlar dışında diğer sorunun ise bölgenin gelişmemiş kalmasıdır. Bölgeye bırakın turist gelmesini, kendi halkı bile gelmiyor. İnsanlar burada yaşamıyor, üstüne göç ediyor. Göçü engellemek ve bölgeyi kalkındırmak adına yetkililerin buradaki yaşam şartlarını iyileştirmesi, yatırım yapması gerekir.”

Lüksiye Taş “Sosyal alanlar yetersiz”

“Ben Güzelyurt’a bağlı bir köyde yaşıyorum. Özel aracım olmadığı için en büyük sorunlardan birisi olarak ulaşımı görüyorum. Ulaşım hem maliyetli, hem de saatleri yetersiz. Bunun dışında bir büyük sorun ise sosyal alanların yeterli olmamasıdır. Örneğin Lefkoşa ve diğer ilçelerde akşamları gidilebilecek eğlence mekanları, canlı müzik bulunan mekanlar var. Ancak ne yazık ki Güzelyurt’ta yok. Her defasında başka bir ilçeye gitmek ise çok zor. Burada sosyalleşebileceğimiz mekanların olmasını isterdim.”

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Esra Altun “Ulaşımdan kesinlikle hiç memnun değilim”

“Ulaşımdan kesinlikle hiç memnun değilim. Otobüs saatleri çok erkenden sonlanıyor. Okula gidip gelmemiz zor oluyor. Bunun dışında ise birkaç mağaza olsa da, alışveriş yapacak yeterli dükkanın olmaması bizler için kötü. Çünkü her defasında Lefkoşa veya Girne’ye gitmemiz gerekiyor. Ayrıca, sosyalleşebileceğimiz alanlar da yok. Spor salonu dışında gidebileceğimiz aktivite alanları yok, olan ise çok yetersiz ve sıkıcı.”

Meral Sürücü “Sosyal alanlar maalesef yeterli değil”

“Aslında burada yaşamayı seviyorum. Burada doğup büyüdüm ve Güzelyurt’u diğer ilçelere kıyasla hep daha sıcak ve samimi bulmuşumdur. Ancak sosyal alanların az olması biz gençler için üzücü. Ulaşımın da şu ankinden daha iyi olmasını isterdim.”

Electious Vhere “Ulaşım ve sosyalleşmede sorun yaşıyoruz”

“Güzelyurt’a birkaç sene önce okumak için geldim. Öncelikle ulaşımdan hiç memnun değilim çünkü saatleri erken bitiyor ve çok pahalı. Bunun dışında ise alışveriş yapıp gezebileceğimiz alanların kısıtlı olması bizleri zor durumda bırakıyor çünkü eğlence için diğer ilçelere gitmek zorunda kalıyoruz. Aslında okulum bittikten sonra burada kalmayı isteyebilirdim, ancak iş olanağı olmadığı için kalacağımı sanmıyorum. Burada yabancı insanlar sadece hizmet sektöründe çalıştırılıyor, iyi pozisyonlara hiçbir zaman konulmuyor. Yıllarca eğitim aldıktan sonra böyle bir durumda kalmayı kimse tercih etmez.”

Ezgi Taş “Her yerde olduğu gibi hayat pahalılığı ve ulaşım sorunu var”

“Güzelurt’ta hayat pahalılığı ve ulaşım gibi sıkıntılar her yerde olduğu gibi mevcut. Bunun dışında ise belediyeden memnunum. Ancak özellikle gençler için, sosyal alanların kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir veya iki mekan dışında gidecek bir yer bulamıyoruz. Bunun dışında ise bir sorunu olduğunu düşünmüyorum.”

Nursena Aladağ “Kütüphane bile yok”

“Buraya geldiğimde şehir kütüphanesi olmadığını duyduğumda çok şaşırdım. En büyük isteğim burada gençlerin yeme içme dışında gidebileceği aktivite yerleri olması. Aktivite alanlarının ve gelişimin yetersiz olması sebebiyle okulumu bitirdikten sonra burada kalmayı düşünmüyorum.”

Ramazan Yurtsiper “Okul sonrası burada kalmayacağım”

“Öğrenciyim ve özel aracım yok, bu sebeple otobüsleri kullanıyorum. Ancak otobüs saatlerinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında ise bölgede pahalılık, işsizlik gibi sorunlar var. Gençlerin gidebileceği yerler ise çok kısıtlı, eğlenecek alanlar yok. Daha iyi bir geleceğimin olacağına inandığım için okulu bitirdikten sonra burada kalmayı düşünmüyorum.”

Berke Lakan “Ulaşımda sorun yaşıyorum çünkü 6’dan sonra araç bulamıyorum”

“Ben Lefke’de okuyorum ancak KYK yurdu buruda olduğu için Güzelyurt’ta kalıyorum. Bu nedenle ulaşımda sorun yaşıyorum çünkü 6’dan sonra araç bulamıyorum. Alışveriş dükkanlarının az olması ve yeterli sosyal alan olmaması, burada yapacak bir şey bulamamamıza sebep oluyor. Okulum bittikten sonra burada kalmayı düşünmüyorum.”

Demet Şirin “Bölgede yaşayan her öğrenci gibi ben de ulaşım sıkıntısı çekiyorum”

“Bölgede yaşayan her öğrenci gibi ben de ulaşım sıkıntısı çekiyorum. Okul otobüsü de mevcut ancak saatleri yetersiz ve çok aralıklı. Okulumuzda ise bizler için bir sağlık ocağı bulunmuyor. Bir şey olduğunda devlet hastanesine gitmemiz gerekiyor ve bu da biraz yetersiz. Okulum bitince buradaki yaşam koşullarını iyi bulmadığım için ülkeme döneceğim.”