Cumhurbaşkanı Akıncı, televizyon kanallarının ortak yayınına konuk oldu. Akıncı'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Seçime yaklaştığımız bir dönem bir bakan, şaibeli birini görevden almaya çalıştı. O görevden almaya çalıştığı kişiyi daha üst bir makama atamaya çalıştı. Bu nasıl mümkün olabilir?"

"Bizi Türkiyeli-Kıbrıslı ayrışmasına götürecek davranışlar izliyoruz"

"Nereden gelmişsek gelmiş olalım, burada Kıbrıs Türkünün mayasında olan demokratik, laik hoşgörüye önem veren bir toplumun bireyleri olarak kalmalıyız"

"Kıbrıs’ın bütününü unutacak değiliz. Biz Kıbrıs'ın diğer yarsının da seviyoruz."

"Biz farklı görüşlere toleranslı bir toplumuz benimsesek de benimsemesek de"

" (22 Ocak saldırıları) Afrika gazetesinin malum başlığı ile ilgili görüşlerim biliniyor"

" (22 Ocak saldırıları) konusunda polise gerekli hassasiyetlerimi aktardım"

"O gün başka bir olay için Meclis'teydim. İçeride Meclis'teyken Afrika gazetesine yapılanlar konusunda özel kalem müdürüm tarafından uyarıldım. Belki de orada kan dökülecekti. Polis buna seyirci kalamaz"

"Orada toplum ne hissetmişse ben de onu hissettim. Bunların bir kere daha yaşanmasını tasvip edemeyiz"

" 22 Ocak olayları - yargı ile ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum"

"Meclis'in çatısına çıkılıyor... Orası düşman binası mı?"

"KKTC'de yargının bağımsız olması esastır. Burada hukuk devletini yaşatmak zorundayız"

"Yaşanan olaylardan herkesin dersler çıkarması lazım"

"Türkiye'nin bizim hassasiyetlerimize dikkat etmesi gerekir"

"Olaylara karşı daha serinkanlı, birbirimizi ötekileştirici olmayan tavırlar sergilemeliyiz"

"Polis Genel Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz ikinci rapor geldi"

"Bu raporu kamuoyuna açıklama gibi bir durum olmaz. Raporun içerisinde polisin kendi durumuna özgü bilgiler olabilir"

"Birinci rapordan tatmin olsaydım ikinci raporu istemezdim"

"Polisin raporunda, polisin şikâyetçi olduğu kadro eksikliği de var"

"Yargıçlar özgür iradeleriyle karar verecekler"

"22 Ocak olayları gibi bir olay hiç yaşanmadı ülkemizde"

"Laiklikten uzaklaşılırsa rahatsız olurum"

"Halkın beklentisi yolsuzlukların araştırılması"

"Herkes vicdanen özgürdür, dinini veya dinsizliğini yaşayabilir"

"Laiklik sağda da solda da bizi birleştirir, Kıbrıs Türkü Atatürk'ün yolundadır"

"Yeni hükümet üyeleri bilgili insanlar"

"1 yılda 2 bin vatandaşlık nasıl olur? Yanlıştır"

"Kıbrıslı Türkler kurumlarında söz sahibi olmalı"

"Anastasiadis önerilerini geri çektiği için Crans Montana'da sunduğum haritayı geri çektim"

"11 Mayıs gecesi yediğimiz yemekte Anastasiadis'e gaz konusunda uyarılarda bulundum. Sondaj ve araştırma olmayacağını belirtti"

"(Gaz) konusunda haklı bir talebimiz var. Federal devlet yetkilerini kullanma hakları yok. Onların hakkı varsa bizim de var. Yaza doğru bu süreç böyle gelişecek. Seçeceğimiz bir bölgede bu yetkinin gereğini yerine geitmek bizim hakkımız. Bundan dolayı masaya oturmak istemeyecek ise o ayrı konu"

"Doğalgaz konusunda komite kurulmalı en azından"

"Güneyde bir zihniyet devrimi gerekiyor"

"Okullara en azından karşılıklı ziyaretlerde bulunulmalı... Okullarımız olduğunu kabul etmekte hazımsızlık çeken bir zihniyet vardır"

"Bu topraklarda var olacaksak uluslararası hukuk içerisine girmek zorundayız"

"Dünya bizi tanımıyor ama en azından biz kendimizi tanıyalım"

"Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi Rum tarafı pozitif bir paradigma ile değerlendirse önümüze bambaşka bir yol açılacak"

"Anastasdis ile kahve içerken de, zivania tokuştururken de umutluydum ve samimiydim..."

"Anastasiadis ile sorumluluğumuz tarihidir. Çözüm ve barıştan herkes kazanacaktır... Başaramaz ise bunu; bundan herkes kaybedecektir. Bunu Kıbrıslı Rumların anlaması gerek"

"Bundan sonra bir müzakere olacaksa kesindir ki öncekilere benzemeyecektir"

"Parametreleri Rum tarafı hazmetmedi diye çöpe atacak değiliz"