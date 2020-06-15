Utanç karantinadan çıktı, VIP Salonu’ndan geçti, turistik bir kisveyle gülümsedi ve pişkinlikle aramıza karıştı.

Uyuyacağımızı sandılar!

Yanıldılar.



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Ne zaman ki ayan beyan bir kirlilik, sorumsuzluk, aymazlık, kayırmacılık, ayıp vardır, suskunluk sarmalı büyür. O her fırsatta konuşmak için bir adım önde görünenler, böylesi zamanlarda ortadan kaybolurlar.



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Sağlığı gerekçe göstererek kendi yurttaşına zulmeden hükümet, kimi ‘özel davetli’ ya da ‘özel görevlileri’ tüm kuralları çiğneyerek ülkeye alıyor.

Karantinasız!



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Ulaştırma Bakanı, “bize sormayınız” diyor, “Biz sadece uçuş izinlerini veririz.”

Öyle mi?

HaberTürk’ün iddiasına yanıt verirken “test yapıldı, sonuçlar negatif, ambulans uçakla giden kişiler Covid-19 değil” diyor oysa...

Uçuş izinleri kime verilmiş?

Kimler vardı o uçakta, kimler?



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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın açıklaması daha da dikkat çekici!

“Bakanlar Kurulu kararı ile ve özel görevli olarak geldiler, 3 gün bir otelde kalacak ve geri gidecekler.”



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Nedir bu “özel görev” acaba?

Bakanlar Kurulu kararı varsa, Ulaştırma Bakanı’nın neden bilgisi yok?

Bu özel görevi, özel bir otelde, üstelik de özel karantina şartlarında nasıl yapacaklar?



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“Yerin dibine batsın sizin yönetiminiz’ diye isyan edince insanlar, Turizm Bakanlığı yapıyor açıklamayı bu kez...

“Bakanlar Kurulu ile istişare edilerek, marina projesi için geldiler, halkın arasına karışmayacaklar.”

Bu nasıl bir “gayrı ciddi” açıklama öyle!

Karar da yokmuş meğer!

Bir de isimleri açıklasalar, ‘kim kimdir’ diye...

Tam ‘yıkılacak’ perde!



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Siz bu toplumla dalga mı geçiyorsunuz?

Siz bizi aptal mı sanıyorsunuz?



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Barikatlara yaslanmış ‘güç gösterisi’ yapıyorlar, aylardır.... Ne Birleşmiş Milletler görevlisi bıraktılar, ne diplomat! Uçan sineği tutacaklar neredeyse, ‘otoritelerini’ dayatmak için... ‘Yetki’ yarıştırıyorlar karşılıklı…

Ne oldu şimdi?



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Özel uçak Ercan’a indiğinde ve “ayrıcalıklı” insanlar usulca ülkeye girdiğinde YENİDÜZEN’e bilgi gelmeseydi eğer... Ve meselenin üzerine gitmesek, peşine düşmesek, tehditlere aldırmadan ilerlemesek, sorgulamasak, didiklemesek, araştırmasaydık eğer... Kimseler duymayacaktı tabii... Üstelik ‘ilk’ değil bu, ülkeye ‘karantinasız’ girişler ilk değil... Ne havaalanından ilk, ne de deniz...



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Bu köhnemiş, bu çürümüş, bu kokuşmuş düzen yeter artık...

İddia: Kumar organizasyonu!

Geçen hafta özel bir yatla adaya gelmeyi denemişler, Sahil Güvenlik izin vermemiş.

Girne’deki marinadan teyit ettim.

Yine de resmi açıklamayı Sahil Güvenlik‘in yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz cuma akşamı özel uçakla gelmişler böylece...

“Ciddi bir kumar organizasyonu” diyorlar.

Polis araştırabilse keşke...

Kamera görüntüsü var mı?

Hiç sanmam!

...

Bu “özel kafile”yi Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilk Turizm Bakanı getirmiş...

Ancak karar alınmamış.

Uçağın gelişinden “bal gibi” de Ulaştırma Bakanı’nın haberi varmış, yoksa zaten o uçak, Ercan’a inemezdi.

Peki Başbakan?

Başbakan Tatar’a çok yakın bir isim “ilgisi yok” diyor. Ve hatta “ilgili bakanlardan savunma isteyeceğini” iddia ediyor.

Başbakan’ın eğer ilgisi yoksa en azından iki bakanın görevden alınmasını gerektirecek kadar ciddi bir skandal var ortada...

Başbakan “gereğini yaparsa” anlamı var.

Yapmazsa o da ortak sorumluluğa...