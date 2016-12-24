Didem MENTEŞ

Onkoloji Hastanesi’nde beyin tümörü tedavisi gören kızı Derya Uzunkaya’ya çocuk onkoloğu tarafından ‘ilaç kalmadı’ denildiğini ve ‘Cannabis Oil (Kenevir Yağı)’ verilmediğini, listede adı olmayan bir başka hastaya ilaç verildiğini iddia eden Halil Uzunkaya bu duruma tepki gösterdi.

Kendilerinin ilacının henüz yurt dışından gelmediğini, başka bir hastanın ilacından kullandıklarını anlatan baba Uzunkaya, içerde ilaç olmasına rağmen doktorun geçtiğimiz gün ilacı kızına vermeyerek, yeni gelen bir hastaya verdiğini öne sürdü. Kenevir yağının verildiği hasta listesinde bu çocuğun isminin olmadığını, eski bir bakanın yeğeni olduğu için ilacın verildiğini savunan Uzunkaya, kendi çocuğunun tedavisinin uygulanmadığını ileri sürdü. Söz konusu doktorun izne çıktığını söyleyen Uzunkaya, kendi ilaçlarının 26 Aralık Pazartesi günü ellerine ulaşacağını bu süre zarfında kızına ilaç verilmeyeceğini ileri sürdü.

“Şimdi üçüncü bir çocuk çıktı. Bu çocuğun ismi listede yok ve bu ilaçtan kullanamaz. İlacı verdikleri çocuk da UBP'li eski Çalışma Bakanı’nın yeğenidir. Tedaviyi hemen başlattılar. Onlara destek olurlar da benim çocuğuma ilacı keserler. Böyle olmaz. İçeride 50 gram daha ilaç var ve bana yok derler. Doktor izine çıktı, benim çocuğum kaldı”

“İlacı verdikleri çocuk UBP’li eski Çalışma Bakanı’nın yeğenidir”

YENİDÜZEN’i arayarak dert yanan baba Halil Uzunkaya, şunları iddia etti:

“Bizim ilaç geldi ancak posta numaraları farklı geldiği için aksilik çıktı ve Güney Kıbrıs’tan malı alamadık. Bize getirecek olan çocukta acil olarak Türkiye’ye gitti ve Pazartesi gelecek de bize getirsin. 10 gün ilacımız gecikti. Nefes’in annesi 70 gram getirdi, doktora teslim etti. Bir hafta 10 gündür onun ilacını kullanırız. Doktor her gün ‘ilaç kalmadı’ diyerek söylenir. Bugün de ilacı vermeyerek, ‘başlarının çaresine baksınlar’ dedi. Hemşireler de ‘size başkasının malını veririz’ derler. Bu nasıl bir insanlıktır? Şimdi üçüncü bir çocuk çıktı. Bu çocuğun ismi listede yok ve bu ilaçtan kullanamaz. Listede ismi olmayana ilacı kullanacaksın, benim çocuğumun listede ismi olmasına rağmen kullanmayacaksın bu kabul edilemez. İlacı verdikleri çocukta UBP’li eski Çalışma Bakanı’nın yeğenidir. Onlara destek olurlar da benim çocuğuma ilacı keserler. Doktor izine de çıktı. Bu ilacı zaten biz getiririz, devlete yardımcı oluruz. Parayı biz öderiz ve ne zaman bizi ödeyecek diye bekleriz. Ben artık bu insanlara güvenmem artık. Bu doktor benim çocuğuma vermesin ilaç. Biz artık kendimiz hazırlayacağız. İlacı bizim verdiğimiz tavsiyeye göre verir zaten. Benim çocuğuma doğru dürüst tedavi yapıp yapmayacağını, benim çocuğumdan kısıp da başkalarının çocuğuna vermeyeceğini nereden bileceğim? Malı kendi adına getirmeyecekse getirmesin, biz kendi adımıza getiririz, parasını öderiz. Devlet de öderse öder ödemezse biz kendi cebimizden masrafımızı karşılarız. Böyle olmaz. İçeride 50 gram daha ilaç var ve bana yok derler. Listede ismi olmamasına rağmen diğer çocuğa hemen tedavi başlattılar. Bu çocukla ilgili ne zaman karar çıktı? Bu yasal değildir. Ben bizim ilacı getirdiğimiz zaman tam verip vermeyeceklerini nereden bileceğim?”