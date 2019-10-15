Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak, Meclis’te temsil edilen dört siyasi parti tarafından imzalanan Barış Pınarı Harekatı’na desteğine yönelik ortak deklarasyonu okumaya başladı ancak bunun iç tüzüğe aykırı olduğuna yönelik tartışmalar yaşandı.

Töre’nin deklarasyonu okumaya devam etmesi üzerine CTP, TDP ve DP milletvekilleri salonu terk etti.

Daha sonra milletvekillerinin toplantı salonuna dönmesiyle oturuma devam edildi.

ERHÜRMAN: ”BİZE BİLGİ VERİLMEDEN MECLİSTE OKUNDU”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dün nasıl başladı bugün nereye vardı. Gerçekten çok üzgünüm” dedi.

Erhürman, dünkü deklarasyona ilişkin çalışmaların yapıldığını, dün gece CTP Parti Meclisi’nin toplandığını ancak açıklama yapılmadığını bugünkü ortak çalışmanın beklendiğini söyleyerek, bugün sabah Mecliste dört partinin imzalayacağı bir deklarasyona ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini belirtti.

Erhürman, “Sabah 9’dan beri buradayız. Ama bize bilgi verilmeden bu metin okunuyor” dedi.

Dört partinin açıklamasını Meclis’te okunmasının doğru olmadığını söyleyen Erhürman, herkesi aklı selime davet etti.

“KONSENSÜS VARKEN ORTAK AÇIKLAMANIN NEDEN YAPILAMADIĞINI ANLATMAK ZOR”

Yapılan harekatın güvenliği sağlama hedefine ulaşması, huzurun sağlanması konusunda farklı düşünen biri olmadığını belirten Erhürman, TDP’nin kendi açıklamasını yapacağını, CTP’nin de açıklama yapabileceğini ancak konu hakkında konsensüs varken, ortak açıklamanın neden yapılamadığını anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Erhürman, tek ses olup gerilimi düşürmek gerekirken bu noktaya gelmenin üzücü olduğunu belirtti.