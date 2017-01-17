CTP Genel Başkanı Tufan Erhürhan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla, 'puan toplama kaygısı gütmeden çözüm için çalışmaya devam edeceğini' ifade etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Bizden Öncekiler Vazgeçmediler, Biz de Vazgeçmeyeceğiz...

Evet birtakım sıkıntılar, sarsıntılar yaşıyoruz. Belki yaşamaya da devam edeceğiz. Bunlar bizi elbette üzüyor. Ama hiç kimse dört şeyden asla şüphe etmesin:

1. Bizimle kalmaya devam etsin etmesin hiçbir arkadaşımızı sevmekten asla vazgeçmeyeceğiz, hiçbir arkadaşımızı asla kırmayacağız.

2. Bu ülkenin ve bu halkın yararına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

3. Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet eksenindeki yeni politikalarımızı üreteceğiz ve halkımızla paylaşacağız.

4. Kapsamlı çözüme ulaşılabilmesi için, görünür olma, "puan toplama" kaygısı gütmeksizin azami çabayı göstermekten bir an için bile geri durmayacağız. Bizden öncekiler hiç yılmadılar, asla vazgeçmediler; biz de asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz...