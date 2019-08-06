‘Biz yönetelim’

Kıbrıs Türk toplumsal muhalefetinin Türkiye hükümetlerine tepkisini anlıyorum ve hak veriyorum.

Doğrudur, Türkiye tarafından dayatılan yönetim şekli kötü sonuçlar doğurmuştur.

Birçok noktada irademiz ayaklar altına alınmış, yöneticilerimiz iş yapamaz duruma getirilmiştir.

Hiçbirine itirazım yok.

Ama gerçekler “kendi kendimizi yönetme” sözcüklerinin ardına saklanmamalı...

“Kıbrıslı Türklerin iradesi” gibi cümleler konunun teknik ve ekonomik aklını hiçleştiren bir durum ortaya koyuyor.

'Kendi kendimizi yönetebilme' becerisi konusundaki eleştiriler hoşumuza gitmese de değerlendirmeye, öz eleştiri yapmaya değer.

Yalan mı yani? Biraz yüzleşmek gerekiyor…

Kamu kurumlarını partizanlıkla yönetmedik mi?

yönetmedik mi? Hepsinin bütçeleri yerle bir değil mi?

değil mi? Peki belediyeler?

Birkaç başarılı belediye başkanının yönettiği kentler dışında yerel yönetimde de enkaz halinde değil miyiz?

Çalışanların sosyal yatırımlarının yapılmadığı , emekli hakkını alamayan belediyeler yığını yok mu karşımızda?

, emekli hakkını alamayan belediyeler yığını yok mu karşımızda? Lefkoşa Belediyesi? İflas sürecinde 'irade'miz birinci derecede sorumlu değil mi?

Daha açık konuşmak gerekirse, belediyeleri batıran siyasetleri-siyasileri biz kendi ellerimizle-irademizle seçmedik mi?

Seçmeyi de geçtim, seçilen her siyasinin kapısına 'kişisel' çıkarlarımız için dayanmadık mı?

için dayanmadık mı? Onları (siyasileri) partizanlığa, adam kayırmacılığa, biz kendi hür irademizle itmedik mi?

itmedik mi? Kamu kurumlarını partilerin istihdam çiftlikleri , kurumların yönetimlerini 'üst düzey siyasi ödüllendirme' cepheleri olarak görmedik mi?

, kurumların yönetimlerini cepheleri olarak görmedik mi? Üst kademe yöneticilerini seçerken çoğunlukla 'partiye' yakınlık hislerimizi devreye koymadık mı?

devreye koymadık mı? Partide en iyi çalışanları 'yönetim kurulu' üyesi yapmadık mı?

üyesi yapmadık mı? Hatta 'başkana' en yakınları en iyi yerlere yerleştirmedik mi?

yerleştirmedik mi? Partideki gençleri şuraya-buraya istihdam etmedik mi?

Kamuda adaletli istihdam sorununu çözmemize 'irademiz' miydi engel?

Evet dostlar, elbette biz yönetelim, itirazım yok.

Ama 'yönetmekle’ ilgili özeleştiri de şart.

Ne olur, ‘yurtseverlik’ fırtınasına kapılıp, hatalarımızı konuşmaktan çekinmeyelim.

Ganimet düzeni bizi kör etmiş, erken para kazanma hırsı üretimimizi yok etmiş, kamu kaynakları hep çekici gelmiş bu güne kadar…

'İrade-biz yönetelim' sözcükleri yetmez işlediğimiz günahları örmeye dostlar, yetmez.

Tıpkı bayrak edebiyatının örtemediği gibi…

Hele hele de çirkin çirkin tırmandırılan 'Kıbrıslı Türk milliyetçiliği' hiç silmez hatalarımızı.

Hepimiz suçluyuz bu durumdan, hepimiz. Kimseyi ayırmıyorum.

Sadece siyaset kurumu değil, hepimiz. Şimdi birileri yüzümüze vuruyorsa 'siz yönetemiyorsunuz' diye, durup düşünmekte fayda görürüm ben, öfke kusmak yerine…

Neden bu cümleyi kurabilecekleri süreçleri yaşadık biz? Hiç mi, ufacık da mı hatamız yok?

Neden kendimize bu sözlerin söylenmesine zemin yarattık acaba diye sormak daha akılcı geliyor insana…

Körü körüne irade diye çığlık atmaktansa…

‘Biz nerede yanlış yaptık’ diye düşünmeği yeğlerim, üzüle üzüle… Evet, altını çiziyorum, elbette biz yönetelim .

Hem de öyle bir yönetelim ki utansın denizin ötesindeki...

Gailem bu...





KKTC’de yaşamak,

ya da yaşamamak...

Bir devlet dairesinde yapmam gereken bir işlem var. Daireden arandım “Bugün gelecektiniz, gelmediniz. İşleminizi artık Cuma günü yapabileceğiz.” E dedim “Hemen geleyim, daha mesai bitmedi” -“Yok beyefendi, müdürümüz ayrıldı, içeride değil. Gelseniz de imza için Cuma’yı beklemek lazım. Cuma gelin. Eğer Cuma da gelemezseniz, Bayram’dan sonraki haftaya kalır”… E Bayram’a daha 3-4 gün var, Bayram’dan sonra Perşembe var, Cuma var? “Perşembe, Cuma içerde birini zor bulursunuz beyefendiiiii”