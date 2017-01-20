“Biz çalmadık ve arkadaşlarımızı satmadık”

Eren ŞİŞİK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından organize edilen Kış Semineri, dün Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleşti. Tüm hakemlerin katıldığı eğitim seminerinde resmi açılış dün yapıldı. Açılışa Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nun yanı sıra, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu da katıldı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu seminerin açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Tefeciler hakemleri arayıp tehdit ederdi”

Hasan Sertoğlu, her yıl bu kürsüden geçmişi hatırlattığını belirterek sözlerine başlarken, Kasım 2010’da bir ekip kurduğunu ve geçmişte kulüplerde çeşitli görevlerde bulunmuş kişileri ekibine kattığını ifade etti. Göreve geldiklerinde batık bir federasyonu devraldığını kaydeden Sertoğlu, “Federasyon batmıştı, hakemler 1 buçuk yıl para alamadı. Tefeciler hakemleri arayıp tehdit ederdi. Bu dönemleri yaşadık. O zaman Federasyon Başkanı Ömer Adal, MHK Başkanı da Fevzi Beyar’dı. Bir gün her şey unutulacak ama bunlar hiçbir zaman unutulmayacak. O dönem MHK Başkanı hakemlere ‘yürüyün arkanızdayım’ dedi, ama arkasında durmadı. Üstüne üstlük Mehmet Malek ve Savaş Tilki’ye 6 ay ceza da verdi. Yalan söylersem çıksınlar söylesinler.”dedi.

“KTFF’nin yerlerde sürünen namusunu yukarıya çıkardık”

Göreve geldiklerini ve 1 buçuk milyon TL’lik geriye dönük çekleri, borçları ve hakem paralarını ödedik. Kendi adımıza borçlandık ve bu borçların tümünü ödedik. Daha sonra borçları yapılandırdık ve KTFF’nin yerde sürünen namusunu en yukarıya çıkardık. Şu anda Kıbrıs Türk toplumu içerisinde KTFF dendiğinde bir saygınlığı vardır.”diye konuştu.

“Benim için ‘futboldan anlamaz’ diyebilirler ama…”

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren KTFF Başkanı, “Bizim için ‘bunlar futboldan anlamaz, futbol için bir şey yapmadı’ dediler. Bunu söyleyebilirler, anlarım. Ama en azından bizim yapmadığımız şeyler var. Birincisi biz hırsızlık yapmadık. İkincisi KTFF’nin çalınan paralarını, borçlarını ödedik. Üçüncüsü de her zaman hakemlerimizin arkasında durduk, arkadaşlarımızı satmadık.”diye konuştu. Hasan Sertoğlu sözlerinin devamında, “Sertoğlu futboldan anlamaz diyebilirsiniz, ama en azından biz çalmadık, çırpmadık ve arkadaşlarımızı satmadık.”dedi.

“Geçmişte nasıl maçlar ayarlandığını çok iyi biliriz”

Zaman zaman geçmişi hatırlatmak gerektiğini ifade eden Hasan Sertoğlu, “Biz hiçbir zaman geçmiş dönemlerdeki gibi maç da ayarlamadık. Hiçbir hakeme ‘bu takımı idare edin’ de demedik. Bir tek hakem bunu söylediğimizi iddia ederse çıksın. Biz geçmişte nasıl maçların ayarlandığını çok iyi biliriz. İnsanları o dönemde futboldan bıktırdılar ve marka değeri yerlerde sürünürdü.

“Bizi beğenmeyenler aday çıkarmaya mecburdur”

Kendisinin ve ekibinin her zaman alnının açık olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydeden KTFF Başkanı, “Haziran’da seçim var. Aday olur muyum, olmaz mıyım bilinmez, ama biz aday olsak da olmasak da bizi beğenmeyenler aday çıkarmaya mecburdur. Çıksınlar bir vizyonları olduğunu göstersinler, sizin yapamadıklarınız bunlar, bunları biz yapacağız desinler.”dedi.

Futbola yapılacak yatırımlar

Sertoğlu federasyonun önündeki hedeflerden de söz etti. Önceki gün Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Sertoğlu, “Bu yıl futbola yapılacak yatırımlar ve KTFF’nin dış organizasyonlarıyla ilgili katkıya ihtiyacımız olduğunu bildirdik, bir çalışma yaptık. Başbakan, önüne ne götürdüysek noktasına virgülüne dokunmadan imzaladı ve gerekli çalışmanın başlatılması talimatını verdi.

U15 Barcelona’ya, KTFF Karması Londra’ya

Hasan Sertoğlu bu çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl KTFF U14 karmasının Barcelona’da uluslararası bir organizasyona katıldığını belirterek, “Bu turnuvaya bu yıl da katılacağız. Çocuklarımız Nisan’da yine Barcelona’ya gidecek. Bunun yanı sıra 19 Mayıs’ta KTFF karmamız Londra’da Türk toplumu karması ile maç yapacak.”dedi.

Avrupa Kupası heyecanı Kuzey Kıbrıs’ta

Bu yılki en önemli organizasyon için de Özgürgün’den destek istediklerini kaydeden Sertoğlu, “FIFA’ya üye olmayan ülkelerin kuruluşu olan bir federasyon var ve bu yıl bu federasyonun Avrupa Kupası maçı var. Bu Avrupa Kupası maçının Kuzey Kıbrıs’ta oynatmak için onay aldık. Spor Dairesi, Dr. Fazıl Küçük Oyunları’nın bütçesini KTFF’ye kanalize edecek ve bu bütçeyle uluslararası bir turnuva yapacağız. Katılacak olan takımlar az çok bellidir, turnuva Haziran ayında olacak. KTFF Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı hafta sonu İsviçre’de bir toplantıya gidecek ve son bilgileri alacak.”dedi. Sertoğlu daha önce de böyle bir girişim yaptıklarını ancak gerekli saha altyapılarının olmamasından dolayı yapamadıklarını ifade ederek, “Ancak artık ışıklandırılmış sahalarımız var. Haziran’a kadar 4 ya da 5 ışıklandırılmış sahamız olacak.”dedi.

Hasan Sertoğlu son olarak ise ligin ikinci devresi ile ilgili konuştu. İkinci devrenin çok zorlu geçeceğini kaydeden KTFF Başkanı, “Özellikle 1.Lig’de çok fazla takımın küme düşecek olması stresi artıracak. Süper Lig’de de ciddi bir yarış var. Bizi zor bir ikinci yarı bekliyor. İkinci yarıda da hakemlerimizin arkasındayız.”dedi.