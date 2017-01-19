“Biz çalışalım, gerisi gelir”

Eren ŞİŞİK

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Girne Üniversitesi’nde takımın yeni başantrenörü Aydın Uğuz ilk röportajını YENİDÜZEN’e verdi. Kendilerini zor bir sürecin beklediğini kaydeden başarılı antrenör, “Bizim çok iyi hazırlanmamız, çok çalışmamız lazım. Biz çalışalım, üzerimize düşeni yapalım, her şeyi düzgün yapalım, gerisinin geleceğine eminim.”dedi

“Basamakları çıkmamak için neden yok”

Kıbrıs’a ilk kez geldiğini ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aydın Uğuz, “İnşallah bu güzel takımı çıkışa geçiririz. Takım bir takım şanssızlıklar yaşadı ama kumaş olarak çok iyi bir takımımız var. Geçen yıl çalıştırdığım Basketbolu Geliştirenler Derneği (BGD) de böyle bir durumdaydı, çıkışa geçtik, hava yakaladık ve play-off oynadık.”dedi. Girne Üniversitesi olarak basamakları yukarıya çıkmamaları için bir neden olmadığını vurgulayan Uğuz, elinde seri yenilgiler almış bir takım olduğunu ve hedeflerinin ilk etapta ligde kalmak olduğunu söyledi.

“Çok çalışmamız lazım”

Kendilerini zor bir sürecin beklediğini kaydeden başarılı antrenör, “Bizim çok iyi hazırlanmamız, çok çalışmamız lazım. Biz çalışalım, üzerimize düşeni yapalım, her şeyi düzgün yapalım, gerisinin geleceğine eminim.”dedi. Aydın Uğuz kendi prensibinin ve oyunculardan beklentisinin ‘teslim olmamak’ olduğunu ifade ederek, “Sezon başında kendi kurmadığım bir takım var ancak daha önceden tanıdığım Özge Yavaş, Merve Aydın, Deniz ve Cappie Pondexter var. Tüm oyuncular çalışkan ve istekli.”dedi.

“Pivotumuzun olmamasını avantaja çevirmeye çalışacağız”

Türkiye’de oyuncu piyasasının çok yüksek olduğunu kaydeden Aydın Uğuz, “Elimizde iyi bir kadro var, bireysel anlamda iyi isimler var. 5 numaramız yok, genelde 4 buçuk numara tarzında oyuncularımız var. İlla ki bunun dezavantajları ve avantajları da var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız.”dedi.

“Ben oyunda ciddiyet isterim”

Girne Üniversitesi olarak il olarak savunmalarını toparlamaları gerektiğini kaydeden Aydın Uğuz, “Oyun içi savunma ve hücum kurallarımızı koyup, derli toplu oynamamız lazım. Pivotumuz olmadığı için tüm oyuncuların ribauntlara konsantre olması gerek. Ben oyunda ciddiyet istiyorum.”dedi.

“İlk 8 zor ama imkansız değil”

İlk 8 hedefinin zor olduğunu ama imkansız olmadığını kaydeden Aydın Uğuz, “Ancak zor hedef koymak lazım, oyuncuların da buna konsantre olması lazım. Kendi güçlerini bilmeliler ve maç kazanma alışkanlığı edinmeliler.”dedi. Aydın Uğuz, sahada mücadele eden bir takım görmek istediğini belirterek, “Başarılmayacak bir durum yok. Biz bu yıl ligde kalırsak güzel olur, ancak play-off oynarsak harika olur.”diye konuştu.

“Cappie yokmuş gibi hazırlanıyoruz”

Cappie Pondexter’ın sakatlığının bulunduğunu ve bu haftaki maçta oynamayacakmış gibi hazırlandıklarını ifade eden Uğuz, “Sakat ve antrenmansız oyuncuyu oynatmam, verim alamayız. Büyük bir ihtimalle bu maça Cappie olmadan çıkacağız.”dedi.