“Biz Baflıyız” tanıtıldı

Baf Türk Birliği (BTB), Girne Büyük Anadolu Otel’de “Biz Baflıyız” isimli CD’nin lansmanını gerçekleştirdi.

BTB’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Üyesi Özer Çelik, BTB’nin geçmişinin çok eskilere dayandığından bahsederek eski ile yeninin karışımıyla oluşan yönetim kurulunun attığı güzel adımların neticelenmesiyle çıkartılan albümden gururlandığını da söyledi.

Çelik’in ardından konuşma yapan Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, duydukları gurur ve mutluluğu yineledi.

Baflı kimliğini yaşatmak için yoğun çalıştıklarına işaret eden Dökmen “Baflının Sesi” ismiyle bir gazete çıkardıklarını, bununla özelde Baf, genelde Kıbrıs kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Çalışmalarından da bahseden Başkan Dökmen, Baflılar günü, geziler, baloların yanı sıra kan bağışı gibi sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını söyledi.

Baflı kimliğini yaşatmak adına yapılan faaliyetlerin çıkartılan albüm ile taçlandırıldığının altını çizen Cenk Dökmen geceye katılanlara ve katkı koyan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Baf kasaba ve köylerinin eski ve yeni görüntülerini içeren slayt gösterisinin de yapıldığı gecede Baf şehitleri de unutulmadı. Baf’ın kasaba ve köylerinden birçok Baflının yanı sıra bazı siyasiler de geceye katıldı. Bol bol eski günlerin yâd edildiği gecede renkli sohbetler de yer aldı.

