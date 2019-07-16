Biyologlar Derneği: Desteğimiz tam

Biyologlar Derneği, havai fişeklerin yasaklanması yönünde atacak tüm adımları destekleyeceklerini açıkladı.

Kıbrıs’ın 400’e yakın kuş türüne ev sahipliği yaptığını ve Avrupa Afrika göç yollarının kollarının ada üzerinizden geçtiğini hatırlatan Biyologlar Derneği, havai fişek patlatılmasının, sadece kuşları değil, bütün doğal hayatı ve şehir hayvanlarını da etkilendiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın havai fişeklerin yasaklanması yöndeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten dernek konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

Biyologlar Derneği yönetim Kurulu adına açıklama yapan dernek başkanı Hasan Sarpten şunları ifade etti:

Havai Fişek ve Benzerleri Ürünlerin Yasaklanması Yönünde Atılacak Adımları Destekliyoruz

Ülkemizde giderek gelişen eğlence sektörüne bağlı olarak insanların ihtişamını kanıtlama şekline dönüşen ve birkaç dakikalık gösteriş için bilinçsizce gökyüzüne atılan havai fişekler her geçen gün artan miktarda kullanılmaktadır. Doğaya ve yaban hayatına zararları tartışılamayacak düzeyde olan bu eğlence anlayışının ortadan kaldırılması için CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yasa önerisi verilmesi dahil her türlü mücadeleyi gerçekleştirileceği yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Havai fişekler atılmaya başlanıldığında özellikle kuşlar aniden paniğe kapılarak yuvalarını terk ediyor, bazıları ağaçlara, binalara ve taşıtlara çarparak ölüyor ve bazıları da yavrularını yuvada bırakarak bir daha dönmemek üzere olduğu yerden ayrılıyor. Bu durum sadece kuşları değil, havai fişek sesinin ulaştığı çapın içinde kalan bütün doğal hayatı ve şehir hayvanlarını etkilemektedir. Tüm dünyada, doğrudan havai fişek isabet ederek ya da partikülleri nedeniyle ölen kuş sayısı az olsa da yaralanan veya sakat kalan kuş sayısı özellikle gece beslenen kuşlar açısından azımsanamayacak düzeydedir. 400’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan ve Avrupa Afrika göç yollarının kollarının üzerimizden geçtiği bir ada olarak ülkemizdeki kuşların da havai fişeklerden fazlasıyla etkilenmekte olduğunu söyleyebiliriz.

Havai fişeklerin zararları saymakla bitmez! Pek çok fişeğin alev almasına yardımcı olan içeriğindeki kurşun fişek patladıktan sonra günlerce atmosferde kalıyor ve tozları insanlar ve hayvanlar tarafından solunuyor. Bitkilerin de bünyesine katılarak besin zinciri yoluyla bizim vücudumuza kadar ulaşıyor. Yeşil renkli havai fişeklerin çoğunda bulunan baryum ise sinir sistemi dejenerasyonlarına sebep olabilecek kadar hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli bir kimyasaldır. Havai fişeklerin mor ve kırmızı rengini oluşturan rubidyum ve strontyum elementleri vücutta kalsiyumun bağlanması gereken yerlere bağlanarak, çocukların gelişimini ve sinirsel iletimi etkileyebiliyor.

Günümüzde havai fişeklerin kullanımına birçok gelişmiş ülkede sınırlamalar getirilmiştir. Kuşlar ve doğal yaşam açısından önemli bir konumda bulunan ülkemizde de ‘‘havai fişek ve benzerleri ürünlerin yasaklanması’’ amacıyla CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın atacağı adımın tüm milletvekilleri tarafından destekleneceğini ümit etmekteyiz. Bu konunun takipçisi ve en büyük destekçisi olacağımızı tüm kamuoyuna önemle duyururuz.