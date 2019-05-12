Bitiyor mu başlıyor mu ?

Haftanın olayı, Dörtlü Koalisyon’un dağılması. ‘Bozulduydu, bozuluyordu, gittiydi, gidiyordu’ derken, geçtiğimiz Çarşamba günü herşey inanılmaz bir hızla gelişti ve noktalandı.

Önce DP Başkanı Serdar Denktaş’a saldırı... Ardından Serdar Denktaş’ın ani istifası...Hemen onun ardından da HP’nin ‘Ben bu hükümetten çekiliyorum’ açıklaması.

Ne oldu ? Ne oluyor ? Ne olacak şimdi ? Noktalandı mı ? Yoksa virgül mü ? Parantez mi ? Yoksa ünlem mi ? Bunu zaman içinde göreceğiz, yaşayacağız birlikte.

Ahalinin gündeminde de ana konu bu. Öncelikli olarak yeni ‘Başbakan Adayı Tatar’ ve ‘Başbakan Yardımcısı Adayı Özersay’ yönetimindeki Bakanlar’ın, ve hemen ardından da yeni Bakanlık Müdürleri, Müsteşarların vb. kimler olacağı merak konusu.

...CEK-CAK

Ama, Eyyy Vatandaş... Hiç merak etme, endişen olmasın... Yeni Hükümetle beraber herşey şahane olaCAK.

Anavatan’la ilişkiler mükemmel bir düzeye çıkarılacak. Yeni Hükümet, Anavatan’la kucak kucağa olaCAK...

‘Protokol’ derhal imzalanaCAK. Hemen, oluk gibi para akmaya başlayaCAK...

Maliye’de herşey takır takır çalışmaya başlayaCAK...

TL’nin değer kaybı durdurulaCAK...

Ne çiftçin, ne hayvancının, ne taşımacıların ve müteahhitlerin, hiçbir sorunu kalmayaCAK...

Sağlık konusunda hiç sorun kalmayaCAK...

Eğitimdeki sorunlar ‘şak’ diye çözüleCEK...

Artık ‘etik dışı’ hiçbir şey olmayaCAK...

Vakıf malları güven altına alınaCAK...

Guduru yapılaşma durdurulaCAK...

Torpil mekanizması çökertileCEK...

Çok kısa sürede, asfaltlarımız ‘kaymak’ gibi olaCAK...

Elektrik ucuzlayaCAK...

Petrol fiyatları düşeCEK...

Trafik kazaları da azalaCAK...Trafik kazalarındaki ölümler de...

Hade gözünüz aydın.....

Türkiye TV’leri

Milyonlarca TV izleyicisini aptal yerine koyan bir başka ülke daha var mı dünyada, bilmiyorum. Araştırmak zahmetine de girmedim. Çünkü böyle bir ülke veya ülkeler varsa bile, ‘geri kalmışlardan’ olacaklarından eminim.

Sinema filmleri ve TV dizilerindeki bazı görüntülerin puslandırılmasından söz ediyorum.

Sigara, puro, pipo görüntüleri, puslandırılarak kapatılmaya çalışılıyor... İçki, puslandırılarak kapatılmaya çalışılıyor. (Bazen ‘kan’ görüntüleri de). İzleyici ise, neden kapatıldığını hiç ama hiç anlamıyor !!!! İnsanlar aptal ya !!!!!

Ne var ki, bıçaklama, döverek yaralama veya öldürme, boğazını sıkıp öldürme, silahla vurup öldürme (Türk sinema filmleri ve dizileri dahil) bol bol var. Yasak olan sadece ‘sigara’ + ‘içki’...

***

Bence, bir ‘yasak’ daha getirilmeli.

Mesela, içeriğinde, sigara-içki görüntüleri, hatta ve hatta cinayet, soygun görüntüleri olan dizi ve filmlerin yayını –yabancı olsun Türk yapımı olsun- toptan yasaklanmalı. İnsanları ‘terbiye’ etmek için hep, aşk filmleri ve dizileri, hafif komedi içerikli yapımların yayınına izin verilmeli.

Böyle bir ‘yasak’, milyonlarca insanı aptal yerine koymaktan daha aklılıca olmaz mı ?

Sokak Ağzı

“Döviz gene aldı başını gidiyor. Yükselen döviz değil be arkadaşlar... Düşen, sürekli değer kaybeden ve daha da kaybedecek olan Türk Lirası’dır.”

“Vakıf malları sadece torun Rauf Denktaş’a mı verildiydi da bu gıyamet koparıldı. Bu gadar yıldır ona buna peşkeş çekilen Vakıf malları yok muydu ? Onlar ne olacak ? Ben anlayamadım. Sayın Özersay’ın derdi Vakıf malları mı yoksa Serdar Denktaş mı ?”

“Hade geneee...Tekrar başladıg... Türk Lirası tumbaaaa... Umut gene güneyden geleceg müşterilerde...”

“HP Parti Tavanı öyle istemişşşş..... HP’nin Parti Tavanı nerede ? Tabanı burda da tavanı yoksa Ankara’da mı ?”

“Kafanıza takmayın. Göreceksiniz. UBP + HP çok ‘yakışıklı’ olacak.”

“Akdeniz perişan mültecilerle dolu. Kıbrıs bile onlar için bir umut yeri. İşte dünyanın hali. Kimisi can derdinde, kimisi ise koltuk derdinde.”

“İstanbul’da İmamoğlu’nun kazanmasını isterim. Ama Kuzey Kıbrıs ziyaretinin nedenini anlayamadım. Bir anlayan anlatabilir mi lütfen ?”

Anlayana

“Arkamda yürüme, ben öncün olabilirim... Önümde yürüme, takipçin olabilirim...Yanımda yürü. Böylece ikimiz eşit oluruz.” (Kızılderili Atasözü)