Bitcoin Yorumları Fiyatın Hangi Yöne Gideceğini Söylüyor?

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2019 yılında Bitcoin’in 2020’deki fiyat hareketini en çok blok ödülü yarılanmasının belirleyeceği ifade ediliyordu. Ancak tabii ki o dönemde koronavirüs salgını, Amerika’da yaşanan protestolar ve küresel olarak etkiye sahip diğer ekonomik ve politik olaylar henüz yaşanmadığı için çok daha net Bitcoin yorumları yapılabiliyordu.

2019’un sonunda koronavirüs salgının patlak vermesiyle tüm dünyada ekonomi bir durgunluğa girdi, piyasalar bir anda çöktü ve çöküşe kripto para piyasaları da etki etti. Dolayısıyla beklenmedik olayların etkisiyle Bitcoin yorumu yapmak zor bir hal aldı.

Bitcoin Yorumları

Coin-turk.com’dan da ulaşabileceğiniz gibi 2019 yılında yapılan yorumlara bakıldığı zaman, 2020 yılından beklentilerin büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü 2020 Mayıs’ında gerçekleşmesi beklenen yarılanmanın, büyük bir fiyat hareketlerini de beraberinde getirmesi ümit ediliyordu. Ama 2020 yılı hiç tahmin edilemeyecek senaryolara sahne oldu ve fiyat beklentileri de karışık sinyaller vermeye başladı.

Özellikle bazı analistler Bitcoin’den büyük bir performans beklerken bazıları yaşanan son olaylar sebebiyle öncelikle bir düşüş trendinin hakim olacağını savunuyor.

Öte yandan Mart ayında tüm piyasalarla birlikte kripto para piyasasının da çökmesi, Bitcoin yorumlarında görüşlerin değişmesine yol açtı. Bilindiği gibi Bitcoin bir anda 12 Mart’ta %50’lik düşüşle fiyatını 3.700 dolara kadar geri çekti. Bu düşüşün yanı sıra Bitcoin’in geleneksel piyasalarla birlikte hareket etmesi dikkat çekiciydi. Çünkü Bitcoin bir “güvenli liman varlığı” olarak nitelendiriliyordu ve geleneksel piyasalarla birlikte hareket etmesi bu argümanın sorgulanmasına yol açtı.

Ancak o dönemde salgın ve salgının getridiği ekonomik huzursuzluk içinde tüm insanların nakde geçmesi, piyasalarda büyük düşüşlern yaşanmasına sebep oldu. Zaten korku ve panik hali geçtikten sonra da Bitcoin hızlı bir şekilde kendisini toparladı ve 9.000 doların üzerindeki yerini koruyor.

Bitcoin Fiyatı

Bitcoin yorumlarının genel itibariyle fiyat üzerinden yapıldığı bir gerçek. Son zamanlarda Nasdaq Composite’in sürekli yeni rekorlar kırması ile birlikte Bitcoin yorumları da 10.000 dolarlık beklentiler yönünde gelişmeye başladı. Analistlerin açıklamalarına göre Nasdaq Composite gibi önemli bir endeksin yükselmesi Bitcoin’e de yakın zamanda ralli kapısı açabilir.