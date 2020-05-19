Bisikleti çaldılar, kameraya yakalandılar
Yenikent Bölgesi’ndeki bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yenikent Bölgesi’ndeki bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emre Serdar isimli şahıs, ön bahçeden bisikletinin çalındığı anlara ait kamera görüntülerini paylaştı. S
erdar, sosyal medyadaki paylaşımında; “Görüntülerdeki iki şahıs evden az önce Kuru Dere Sok. No.22 - Yenikent adresindeki evimden bisikletimi çaldılar. Görenlerin bilgi vermesi ricadır.” dedi.
Polis ise henüz kendilerine ulaşan resmi bir şikayet olmadığını belirterek, “Eğer şikayet gelirse detayları paylaşacağız” dedi.
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Etiketler : hırsızlık
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