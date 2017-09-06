Bisikletçi Köse’ye veda

Lefkoşa bir rengini daha yitirdi. Bisikletci Kemal Köse aramızdan ayrıldı. Bisiklet tutkusu ve dostluğu ile Lefkoşa'nın tarihsel geçmişinde önemli bir portre olarak hafızalara kazınan Kemal Köse yaşama veda etti. Köse, son yolculuğuna dün uğurlandı.

1932 Lefkoşa doğumlu Kemal Köse, 1980 yılından bugüne Lefkoşa Mevlevi Tekke Sokak’taki işyerinde bisikletçi olarak emek veriyordu.

İki yıl önce Halkın Sesi gazetesinde yayınlanan röportajında, “1942 yılından beri bu işin içindeyim. Severek yapmak lazım, özveri ister” demişti.



(Fotoğraf: Tuncer Bağışkan’ın arşivi)