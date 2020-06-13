Bisiklet ve motor çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen bisiklet ve motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, zanlının ‘Sirkat ve Mülke Tecavüz’ suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 9 Haziran tarihinde Lefkoşa'da H.S’ye ait Trek marka yeşil renk bisikletin sirkat edildiği ve yine 10 Haziran tarihinde B.D’ye park halinde bulunan FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motosiklet sirkat edildiği yönelik şikâyet olduğunu söyledi.

Kamera görüntülerinden tespit edildi…

Polis 10 Haziran tarihinde olay bölgesinde bulunan kamera görüntüleri incelendiğinde mülke tecavüz suçunu işleyen ve Trek marka yeşil renk bisikleti ve FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motosikleti sirkat eden şahsın zanlı A.R, olduğu tespit edilmesi üzerine 12 Haziran tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca yapılan ileri soruşturmada bisiklet ile motorun tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca bölgede faili meçhul hırsızlık olayları olduğunu belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.