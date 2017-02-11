Bisiklet turuna destek!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, gelecek hafta düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına büyük katkı sağladığına işaret etti.

Siber, 16- 19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında hazırlanan tanıtım filmi çekimleri için Meclis’te bulunan organizasyon komitesine etkinlikle ilgili düşüncelerini anlattı.

Siber, yapılan organizasyonu heyecan ile izlediğini söyleyerek, geçen yıldan oluşan tecrübenin bu yıl büyük başarı sağlayacağına işaret etti.

Başkan Siber, bisikletin, çevre ile barışık bir ulaşım aracı olduğuna vurgu yaparak, bu tür organizasyonların insanları teşvik etmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.