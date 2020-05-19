Bisiklet hırsızları Güzelyurt'ta yakalandı
Yenikent Bölgesi’nde bugün öğle saatlerinde bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, Güzelyurt'ta yakalandı.
Yenikent Bölgesi’nde bugün öğle saatlerinde bir evin bahçesinden bisiklet çalan iki kişi, evin güvenlik kamerasına yansımıştı. Bisiklet hırsızları, 16.30'da Güzelyurt'ta yakalandı.
Emre Serdar isimli şahıs, ön bahçeden bisikletinin çalındığı anlara ait kamera görüntülerini paylaşmış, olay üzerine polis ekipleri harekete geçmişti.
Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle;
"Bugün saat 14.00 sıralarında, Gönyeli'de Kurudere Sokak üzerinde bulunan Emre Serdar'a ait ikametgâhın bahçe kapısı üzerinden içeriye atlayan İ.T. (E-18) ve S.K.(E-16), evin bahçesi içerinde bulunan bisikleti çalıp olay yerinden ayrılmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıslar Güzelyurt'ta tespit edilerek tutuklamışlardır. Çalınan bisiklet tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."