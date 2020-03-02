‘Bisiklet hırsızı’ yargılanıncaya değin cezaevine

Girne’de Mülke Tecavüz ve hırsızlık suçlarından tutuklanan zanlı D.P.D. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat huzurda bulunan zanlı D.P.D.’nin, 25 Şubat 2020 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen "Sirkat ve Mülke Tecavüz" suçlarından methalder olduğunu söyledi. Kesat, zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 raddelerinde K.T.’ya ait ikametgahın Kuzey kısmında bulunan garaj içerisindeki bir adet 12,000 TL değerindeki Trek marka bisikleti alarak sirkat ettiğini belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini ve zanlının yine Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren ve kalmakta olduğu The Mountain View Hotel içersinde tespit edildiğini ve söz konusu bisikletinde hotelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Fezile Kesat, zanlının gönüllü ifade verdiğini İfadesinde bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden Kesat, soruşturmanın tamamlandığını, Polonya uyruklu zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasına ve 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.