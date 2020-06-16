Bisiklet hırsızı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen bisiklet ve motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, zanlının ‘Sirkat ve Mülke Tecavüz’ suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şener, 9 Haziran tarihinde Lefkoşa'da H.S’ye ait Trek marka yeşil renk bisikletin ikametgâhının garaj kısmı içerisinden sirkat edildiği ve yine 10 Haziran tarihinde B.D’ye park halinde bulunan FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motosiklet sirkat edildiği yönelik şikâyet olduğunu söyledi.

Polis, olay bölgesinde bulunan kamera görüntüleri incelendiğinde konu ikametgâhlara girerek bisiklet ve FN 703 plakalı mavi renk Honda marka motosikleti sirkat eden şahsın zanlı A.R., olduğu tespit edilmesi üzerine 12 Haziran tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca yapılan ileri soruşturmada Bisiklet ile motorun tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.