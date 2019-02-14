‘Bisiklet hırsızı’ 5 gün daha tutuklu kalacak  

Taşkınköy’de iki evden bisiklet çalınması olayıyla ilgili zanlı H.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, H.K’nin 28.01.2019 Lefkosa’ da, Sabahattin Kundak Sokak Sosyal Konutlar Blok 46 Taşkınköy adresinde ikamet eden Hatice Eke’ye ait 700 TL değerindeki Chanpion siyah renk bisikleti ve ayni apartmanda ikamet eden Sibel Ortanca’ya ait 650 TL değerindeki Kron marka kırmızı renk bisikleti, sirkat ettiğini belirtti.

Karagil, sirkat edilen bisikletlerin zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi.

Sirkat ve yine Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz mal tasarrufu meselesi ile methalder olduğunu belirtti.

Karagil, zanlının konu bisikletleri internette ‘Mezunum satıyorum’ isimli sayfada satışa çıkarıp, tutuklandığını söyledi.

Güvenlik kameraları incelenecek

Karagil, 9 Şubat 2019 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan derin soruşturma neticesinde zanlının ikamet ettiği Marmara Lefkoşa adresinde kanunsuz olarak tasarrufunda üç adet bisiklet, 1 adet Salcona marka,1 adet Peugeot marka bisiklet ve 15 adet ambalajlı araba ön ve arka camları bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Zanlının 10 Şubat 2019 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını belirten Karagil, “Mesele ile ilgili çok yönlü tahkikat başlatılmis olup zanlının kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu konu malları nereden ve ne şekilde tasarrufuna geçirdiği ile ilgili araştırmamız devam etmektedir” dedi.

Meseleyle ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler izlenmesi güvenlik kameraları olduğunu söyleyen Karagil, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının poliste beş gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

5 gün tutukluluk

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının beş gün tutuklu kalmasına emir verdi.