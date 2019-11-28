Bişi Restaurant - Mağusa

Zekai Altan

Uzun zamandır bir türlü gidemediğim bir mekana nihayet gidebildim. Mağusa’da. Yiyecek içecek dünyamızda hizmet veren mekanlar arasında seçim yapmak çok önemli. Bazı mekanlar vardır oldukça pahalı yatırımlarla hizmet veriyor. Mekan albenili. Baktığınızda sizi çekiyor. İçeri girdiğinizde hayal kırıklığı yaratan iki unsur olur. Bir tanesi lezzetli mönüler bulamazsınız, diğeri ise mekanda ruh bulamazsınız. Yani, sıcak ve konukseverlik taşıyan bir ortam bulunmaz. Fazla resmi bir hizmet ile karşılaşırsınız. Bir de böyle büyük yatırımlar yapılmadan mütevazi bir anlayış ile yapılan yatırımlar vardır. Bu yatırımlarda atmosfer oldukça sıcak. Kendinizi bir misafirlikte hissedersiniz. Sizi, karşılamadan ağırlamaya ve uğurlamaya kadar bu konukseverliği hisseder ve yaşarsınız. İşte benim uzun zamandır gidemediğim geçen akşam dostum Bülent Fevzioğlu ile gittiğimiz mekan bunlardan biri. Bişi Restoran.

Mekân

Bişi Restoran Mağusa’da. Gülseren yolu üzerinde. Trafiğin yoğun akışı içerisinde bir kenarda tabelası ile duruyor. Geniş olmayan ancak rahat oturabileceğiniz bir dış alan. İç alan dar ve uzun. Sade ve etnografik eşyalar ile dekore edilmiş. Yola bakan vitrin bölümünde Mağusa’nın eski fotoğrafları ve eski radyo ile değişik Kıbrıs kültürü eşyaları. Mutfak açık alanda. Çalışmaları rahat izleyebilirsiniz. Oturma grupları daha çok koltuk veya minder gibi. Mekana uyum sağlamış görünümde. Oldukça rahat. Sıcak bir ortam. İşletmcisi Tozan. Sempatik ve konuşkan. Size en iyi şekilde yardımcı olur. Mekana sıcaklığı veren kendisi. Konuksever. Sizi sanki evine misafir olarak gittiğinizi hissettirir. Bugün özellikle Mağusa gibi birçok restorantın yerini cafe ve barların aldığı, Mağusa’daki yiyecek içecek sektöründeki değişimden sonra böyle bir mekan bulmak zor. Bişi Restoran şu anda bu anlamda bu misyonu üstlenmiştir. Ve burada özlediğiniz Kıbrıslı konukseverliğini yaşarsınız. Bir zamanlar, yakın dostum Bülent Fevzioğlu dostumum benim için “azganlar arasında kır çiçeği gibisin” yakıştırmasını Bişi Restorant için de ben yapıyorum. Mağusa’da bu kadar mekan arasında aynen bu yakıştırmaya uygun. Mekana gittiğimizde bizi Tozan karşıladı. Güleryüzü ile. Dış alana oturduk. Hava biraz soğuk ve ısırır gibi. Temiz bir mekan.

Mönü ve Lezzet

Mönüsü oldukça sade ancak lezzetli ürünlerden oluşturuldu. Hem restoran hem bistro stilinde bir mekan. Kıbrıs mutfağı ağırlıklı mönü planlamasında Türk mutfağı ve stilize olmuş Kıbrıs lezzetleri de sunulmaktadır. Bu da biraz yaratıcılık ile alakalı. Tozan dostumun yaratıcılığını fark ettim. Bir taraftan Kıbrıs mutfağının özünü korurken diğer taraftan da farklı tatlar yaratıyor. Bu da çok olumlu. Bilinçli yapılan çalışmalar. Baf bölgesine ve Evdim köyünde kullanılan yoğurtlu ve içerisinde kıyma bulunan Kadın Parmağı hamur işini kıtır olarak adlandırdı ve servis ediyor. Tabii Bişi adı da oldukça önemli. Kıbrıs mutfağında yenen otantk Kıbrıs Mutfağı hamur işi. Bişinin tanımlaması ise, İnce ve yuvarlak yufkalar (beze) haline getirilen hamur parçalar ortadan ikiye katlanarak yağda kızartılır. Arasına şeker konarak yenir.

Mönü kartından seçtiklerimiz içerisinde pirohu, bulgur köftesi, kıymalı, mantarlı ve norlu börek. Norlu börek de benim favorim. Nor böreği için taze nor alınır. İçine şeker ve az miktarda gülsuyu katıldıktan sonra krema haline gelecek şekilde iyice karıştırılır. Bu karışım açılan bezelere kaşıkla dizildikten sonra bezenin bir ucu katlanıp örtülür. Ters tutulan kadeh ağzı ile kesilen börekler yağda kızartılır. Kapalı bir kaba konup biraz dinlendirildikten sonra hem soğumuş, hem de yumuşamış olur. Ondan sonra afiyetle yenir. Ancak köy yerinde şu deyiş vardır; “Nor böreğini akşam bişirecen, sabah yeycen” kısacası beklettikten sonra yemek en doğru uygulamadır.

Kıbrıs köftesi kızartılmış patates ve böğrülce salatası ile. Halka soğan da ayrı bir tat. Tozan’nın bu güzel merakı ile Afrika’da gördüğü bir tadı burada hayata geçirdi. Bizim damak tadımıza uyarladı. Dana döş ile özel bir sos ile yarattığı lezzeti merak ettim ve tattım. Dana döş çok ince doğranmış ve kızartıldıktan sonra sosu ile servis edildi. Mönü kartında kahvaltılık ve farklı lezzetler içeren bir mönü planlaması yapıldı. Farklı ve hoş bir tat. Yakın dostum ses sanatçısı Soyhan da haberimizi aldı ve bizi ziyarete geldi. Akşam serininde güzel sohbet ile yemeğimizi bitirdikten sonra da sütlü çayımızı içip ayrıldık. Tozan’nın yarattığı bu güzel atmosfer ve bu mönüleri tatmak gerekir. Tavsiye edeceğim temiz ve lezzetli mönüler servis eden bir mekan. Eğer buraya gidemezseniz telefon ile de paket servisi siparişi verebilirsiniz.

TEL: 0533 862 1113 – 0542 852 1113 – 0392 365 00 13

ADRES: CAHİT SITKI TARANCI YOLU, G1 NOYAN APT. DÜKKAN 1, GÜLSEREN/MAĞUSA