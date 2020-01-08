Biruni Hayatı Kısaca Biyografisi

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Biruni Kimdir ve Eserleri Nelerdir?

4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir. Hayatının bir bölümünü günümüzde İran topraklarında bulunmakta olan Rey şehrinde geçirdikten sonra, Cürdan’da bulunmakta olan Şems el Maali Kabus adındaki kişinin sarayında yaşamıştır.

Gazneli Mahmut bu sarayı ele geçirdikten sonra da Gazne’ye giden Biruni Gazneli Mahmut’la birlikte gitmiş olduğu Hindistan seferi sırasında dönemin âlimlerinin gözüne girmeyi başarmıştır. Hindistan seferini başarıyla tamamlayan Biruni fethettikleri bölgelerden olan Nendene’ye yerleşmiş ve burada ilim, bilim araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 180’den fazla eserinin olduğu bilinmekte olan Biruni’nin eserlerinden yalnızca 27 tanesi günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmıştır.

Tek tanrı inancını benimsemiş, din ve devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini savunan Birunu eserlerinde Matematik, astronomi, tarih ve coğrafya konularına yer vermiş ve bazı eserlerinde de şifalı otlardan ve doğal ilaçlardan bahsetmiştir. Biruni’nin eserleri yaşadığı dönemde insanlar üzerinde etkili olmuş ve bu sebeple de yaşadığı döneme Biruni Çağı denmiştir.

Biruni Eserleri

El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye

El-Kanûn’ül-Mes’ûdî

Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind

Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin

Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir

Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm

Kitâbü’s-Saydele fî Tıp

Kısaca Biruni Biyografisi

Adı: Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni

Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni Doğumu: 4 Eylül 973

4 Eylül 973 Doğum yeri: Harezm / Özbekistan

Harezm / Özbekistan Ölüm tarihi: 13

Aralık 1048 (75 yaşında)

13 Aralık 1048 (75 yaşında) Ölüm yeri: Gazni / Afganistan

Gazni / Afganistan Dini: İslâm

İslâm Dalı: Antropoloji, Astronomi, Kimya, Karşılaştırmalı

Sosyoloji, Jeodezi, Tarih, Matematik, Tıp, Felsefe, Farmakoloji, Fizik,

Psikoloji

Antropoloji, Astronomi, Kimya, Karşılaştırmalı Sosyoloji, Jeodezi, Tarih, Matematik, Tıp, Felsefe, Farmakoloji, Fizik, Psikoloji Etkilendikleri: Aristo, Batlamyus, Aryabhata, Arşimet,

Muhammed, Dinaveri, Brahmagupta, El-Razi, Ebu Nasr Mansur, İbn Sina

Aristo, Batlamyus, Aryabhata, Arşimet, Muhammed, Dinaveri, Brahmagupta, El-Razi, Ebu Nasr Mansur, İbn Sina Etkiledikleri: Siczi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, İbn-i Heysem

Kaynak; Kısaca Bilgi