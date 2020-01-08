Biruni Hayatı Kısaca Biyografisi
Gazneli Mahmut bu sarayı ele geçirdikten sonra da Gazne’ye giden Biruni Gazneli Mahmut’la birlikte gitmiş olduğu Hindistan seferi sırasında dönemin âlimlerinin gözüne girmeyi başarmıştır.
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Biruni Kimdir ve Eserleri Nelerdir?
4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir. Hayatının bir bölümünü günümüzde İran topraklarında bulunmakta olan Rey şehrinde geçirdikten sonra, Cürdan’da bulunmakta olan Şems el Maali Kabus adındaki kişinin sarayında yaşamıştır.
Gazneli Mahmut bu sarayı ele geçirdikten sonra da Gazne’ye giden Biruni Gazneli Mahmut’la birlikte gitmiş olduğu Hindistan seferi sırasında dönemin âlimlerinin gözüne girmeyi başarmıştır. Hindistan seferini başarıyla tamamlayan Biruni fethettikleri bölgelerden olan Nendene’ye yerleşmiş ve burada ilim, bilim araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 180’den fazla eserinin olduğu bilinmekte olan Biruni’nin eserlerinden yalnızca 27 tanesi günümüze kadar ulaşabilmeyi başarmıştır.
Tek tanrı inancını benimsemiş, din ve devlet işlerinin ayrı olması gerektiğini savunan Birunu eserlerinde Matematik, astronomi, tarih ve coğrafya konularına yer vermiş ve bazı eserlerinde de şifalı otlardan ve doğal ilaçlardan bahsetmiştir. Biruni’nin eserleri yaşadığı dönemde insanlar üzerinde etkili olmuş ve bu sebeple de yaşadığı döneme Biruni Çağı denmiştir.
Biruni Eserleri
- El-Âsâr’il-Bâkiye an’il-Kurûni’i-Hâli-ye
- El-Kanûn’ül-Mes’ûdî
- Kitâb’üt-Tahkîk Mâ li’l-Hind
- Tahdîd’ü Nihâyeti’l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet’il-Mesâkin
- Kitâbü’l-Cemâhir fî Mâ’rifet-i Cevâ-hir
- Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti’t-Tencîm
- Kitâbü’s-Saydele fî Tıp
Kısaca Biruni Biyografisi
- Adı: Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni
- Doğumu: 4 Eylül 973
- Doğum yeri: Harezm / Özbekistan
- Ölüm tarihi: 13
Aralık 1048 (75 yaşında)
- Ölüm yeri: Gazni / Afganistan
- Dini: İslâm
- Dalı: Antropoloji, Astronomi, Kimya, Karşılaştırmalı
Sosyoloji, Jeodezi, Tarih, Matematik, Tıp, Felsefe, Farmakoloji, Fizik,
Psikoloji
- Etkilendikleri: Aristo, Batlamyus, Aryabhata, Arşimet,
Muhammed, Dinaveri, Brahmagupta, El-Razi, Ebu Nasr Mansur, İbn Sina
- Etkiledikleri: Siczi, İbn-i Sina, Ömer Hayyam, İbn-i Heysem
Kaynak; Kısaca Bilgi