Birol Karaman: Nazım Hikmet’e sormak istediklerim var

(Maden Yüksek Mühendisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnatçı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Müzikle profesyonel olarak da ilgilenirdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizliğe maruz kalmak veya başka birinin maruz kaldığına tanık olmak… Hiç dayanamam.

En büyük pişmanlığım… 2011 yılında Almanya’da mesleki eğitim almak için altı aylık burslu bir program kazanmıştım, bir sebeple gitmedim. Ne büyük hataymış!

En büyük sevincim… Köpeğim : )

Hayatımın dönüm noktası… 19 Aralık 1995. O günden sonraki her günümü hayatımın son günüymüş gibi yaşarım.

Beni en çok etkileyen yazar… Yaşar Kemal ve Kafka

Başucumdaki kitap… Turgut Uyar – Büyük Saat

En keyif aldığım müzik… Etnik müzik

En son izlediğim film… En az yaptığım şey. Üzgünüm, hatırlamıyorum bile.

Kendim için son aldığım şey… Uçak bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Belli sürelerde bağışladığım veya attığım için şu an yok sanırım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Güzel bir söz, tatlı bir gülüş de yeter ama farklı müzik aletleri alınmasını çok severim.

Kendimde beğendiğim özellik… Hep umutlu olmak.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bu kadar da umutlu olmamak : )

Olmasa da olur… Sınırlar

Olmazsa olmaz… Mücadele

En iyi yaptığım yemek… Vegan arkadaşlar kızacaktır ama et sote. Bu konuyu halen düşünüyorum.

Hayalimdeki dünya… Özyönetimin alabildiğine yaygınlaştığı barış içerisinde bir dünya

Aşk benim için… İnsanın kendini yeniden ve yeniden keşfettiği bir yolculuk

Onunla çok tanışmayı isterdim… Nazım Hikmet. Sormak istediklerim var.

Görmek istediğim yer… Rusya

Mutlaka yapmak istediğim… Kısa süreli de olsa yurt dışında yaşamak, eğitim almak

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamın nerede ve ne zaman sona ereceğini hiç birimiz bilmiyoruz. O yüzden henüz imkânımız varken, inançlarımız doğrultusunda ve sevdiklerimizle birlikte yapabileceğimiz ne varsa yapmalıyız. Ya bugün gerçekten son günse?