‘BİRLİKTE’ isimli belgesel Kıbrıs’ın güneyinde gösterildi

1950’lerden itibaren adamızda yükselen milliyetçilik, tüm hayatları derinden etkileyen yaralar açmış, acılar yaşatmıştır. ‘BİRLİKTE isimli sözlü tarih çalışması, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar açısından ele alınan ve yorumlanan bu dönemi, bu kez Kıbrıslı Ermenilerin gözünden aktarıyor. İlk gösterimi Arabahmet Kültür Evi’nde ikinci gösterimi ise Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği himayelerinde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gerçekleştirilen belgeselin, üçüncü gösterimi de ara bölgedeki Home for Cooperation’da (Dayanışma Evi) gerçekleştirildi.

Belgeselin dördüncü gösterimi ise 17 Aralık 2017 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıslı Ermenilerin kulüp binası Homenetmen AYMA’da gerçekleştirildi. Armenian National Committee of Cyprus ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecenin açılış konuşmasını Armenian National Committee of Cyprus temsilcisi Simon Aynedjian gerçekleştirdi. Film gösterimine, filme röportaj vererek katkı koyan Verkin Nahikian, Artin Anmahuni, Arto Haroutunian ve Fatma Kişmir yanında filmin ithaf edildiği iki kişiden birisi olan Nouritza Nadjarian’ın kızı Armig Nadjarian Livie de katıldı. Kıbrıslı Ermenilerle ilgili kaleme aldığı makalelerle pek çok bilginin kayda geçirilmesine katkı koyan araştırmacı yazar Ahmet Cavit An ve Kıbrıslı Ermenilerle gerçekleştirdiği röportajları ile sözlü tarihin kayda geçmesi konusunda önemli çalışmaları bulunan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ da gecede yer aldılar. Film gösteriminin ardından ise katılımcılarla verimli bir söyleşi gerçekleştirildi.

.asi. Production yapımı bir sözlü tarih çalışması olarak bu alandaki önceki çalışmalara görsel bir katkı sunmak kaygısındaki ‘BİRLİKTE’, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Küçük Asya, Kilikya ve Anadolu’dan dünyanın dört bir tarafına dağılan Ermenilerin, Kıbrıs’a da yerleşmeleri, adamıza çeşitli zanaatlar getirmeleri, Türkçe’yi etkin şekilde kullanabilmelerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahalleleri yaşam alanı olarak belirlemelerini anlatıyor. Kıbrıslı Türklerle birlikte hem güzel komşuluklar kuran, hem iş yapan, hem de birlikte emek mücadelesi veren Kıbrıslı Ermeniler; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında artan milliyetçiliğin sonucunda; dükkanların/sokakların yakılmasına, Lefkoşa’nın dikenli tellerle bölünmesine şahit oluyorlar ve en sonunda ise evlerini/mahallelerini kaybediyorlar.