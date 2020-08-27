Birleşik Taksiciler Birliği eylemde

Taksiciler, sorunlarına dikkat çekmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Bölgelerinden saat 09.00’da hareket eden taksiciler, Lefkoşa’da buluşup bakanlık önünde geldi. bakanlık önünde açıklama yapılması bekleniyor.

Birleşik Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile hükümet yetkililerinin taleplerine cevap vermediği gerekçesiyle eylem kararı aldığını geçtiğimiz hafta duyurmuştu.