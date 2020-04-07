Birleşik Krallık’ta kayıplarımız büyük

Birleşik Krallık'taki Kıbrıs Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, pandeminin başlangıcından bu yana İngiltere'de yaklaşık 100 Kıbrıslının koronavirüsten (Covid-19) öldüğünü söyledi. Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı Rum kayıpların özellikle belirli bir yaş ortalaması üzerinde olması dikkat çekti. Karaolis, “Ölüm sayısı gerçekten fazla, bu bir trajedi” dedi, “Ancak, Birleşik Krallık'taki salgının merkez üssünün çoğu Kıbrıslının yaşadığı Londra olduğu göz önüne alındığında, bu rakamları beklediğimizi de aklımızda tutmalıyız..” şeklinde konuştu.

Karaolis, örgütün İngiltere'deki savunmasız insanlara, özellikle de yaşlılara destek sağlamak ve evlerine yiyecek ve ilaç dağıtmak için yerel yetkililerle birlikte çalışan 40 gönüllü topladığını söyledi. Kıbrıs Federasyonu Başkanı Christos Karaolis “Her zaman ihtiyacı olan Kıbrıslılara yardım etmeye hazırız ve salı akşamı yeni girişimleri ve uygulanacak önlemleri tartışacağız.”

N.HOROZOĞLU: TOPLAM 91

Öte yandan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği. Başkanı Nafiya Horozoğlu, Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısını toplam 91 olarak açıkladı. “Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk olurken, 50’si Kıbrıslı Rum” diyen Horozoğlu, İngiltere’deki Türkiye kökenli Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısını ise 16 olarak paylaştı.