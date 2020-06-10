Birleşik Krallık güvenli ülkeler listesinin dışında

Kıbrıs’ın güneyinde 9 Haziran’da başlayan uçuşlarla birlikte risk derecesine göre ayrılan ülke listesi de açıklandı. Birleşik Krallık güvenlik ülkeler sayılan A grubunda yer almadı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı adaya gelişlerle ilgili ülke listesini genişletti.

Ülkeler A, B ve C gruplarına ayrılırken, güneye gelişlerde en az kısıtlama A grubunda yer alan ülkelerden gelenlere uygulanıyor.

Bu arada çarşamba gününe kadar A grubunda olan İsrail daha sıkı önlemlerin alındığı B grubuna eklendi. Kıbrıs’ın güneyi salı gününden itibaren A ve B kategorilerinde olan ülkelerden uçuş kabul ediyor.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca C kategorisinde olan ülkelerin listesini yayınladı. Buna göre, Birleşik Krallık C kategorisindeki ülke listesinde yer alıyor.

Düşük riskli ülkelerin yer aldığı A grubunda, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Slovakya, Slovenya ve İsviçre bulunuyor.

İsrail, Polonya ve Romanya’nın B grubunda olduğu açıklanırken, C kategorisinde, Belçika, İrlanda, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Krallık yer alıyor. Bakanlığın açıklamasına göre C grubundaki ülkeler diğer gruplara göre daha fazla risk taşıyor.

Kıbrıslı Rum Bakanlık ülkelerin salgın verileri göz önünde bulundurularak listelerin süreli güncelleneceğini de açıkladı.