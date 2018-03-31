Birleşik Kıbrıs için fidan diktiler...

Didem MENTEŞ

Birleşik Kıbrıs için Barış Yürüyüşü yapan Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, adaya barış gelmesi için ara bölgede mersin ağacı ekti. Barış Yürüyüşü'nün 10'uncu gününü dinlenerek geçiren ikili, dün Ledra Palace Dostluk Evi'nde barışseverlerle buluştu.

Adal ve Yalçın, Avustralya Lefkoşa Yüksek Komiseri Büyükelçi Alan Sweetman ile birlikte Dostluk Evi'nin yanındaki alana Mersin ağacı dikerek, barış dileklerinde bulundu.

Avustralya Hükümeti'nin de destek verdiği yürüyüş anısına Kıbrıs'a ekilmesi için mersin ağacı, kına ağacı ve kypros ağacı alınarak katkıda bulunuldu. Avustralya'da farklı kültürlerin bir arada yaşadığı anımsatılırken, Kıbrıs için de aynı temenni de bulunulan etkinlikte, diğer iki ağaçtan birinin kuzeye birinin de güneye ekileceği aktarıldı. Adal ve Georges'in ailelerinin köylerine ekilecek olan ağaçlarla ailelerini de onurlandırılmak istendiği belirtilerek, bir an evvel adaya barışın gelmesi temenni edildi.

Bu arada etkinlikte Aborjinlere ait müzik aletiyle de dinleti yapılırken, etkinlik danslarla son buldu. Kıbrıslı Türk Dr. Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges, Barış Yürüyüşü'ne bugün Lefkoşa'nın güneyinden yeniden başlayacak.