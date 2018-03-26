Birleşik Kıbrıs için azimle yürüyorlar

Birleşik Kıbrıs için 16 günlük yolculuğa çıkan Kıbrıslı Türk Dr Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges’in Barış Yürüyüşü’nde 5’inci gün geride kaldı. Kıbrıs'ın doğusundan batısına devam eden Barışa Yolculuk, Kıbrıs'n binlerce yıl önceki yerleşik bölgelerini yeniden keşfederek devam ediyor.

Kıbrıs’ın en doğusundaki Zafer Burnu’ndan yola çıkan ikili, 5 Nisan’da güney doğudaki Afrodit kayalıklarına kadar 400 kilometrelik mesafeyi kat etmek için azimle yürüyor. Gift A Dream Foundation film ekibi tarafından da belgesele dönüştürülecek yürüyüşte Adal ve Georges, Dipkarpaz’dan Avtepe’ye , Avtepe’den Balalan’a, Balalan’dan Kantara'ya ve oradan da Tatlısu’ya kadar yürüdü. 5’inci günlerini geride bakan Adal ve Georges, bugün de Tatlısu’dan Görneç’e ilerleyecek.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için dağ ova demeden 16 gün boyunca yürüyecek olan Adal ve Georges, yolculuk boyunca Kıbrıs Kraliçesi’nin 101’inci penceresinin efsanesini keşfetmeyi hedefliyor. Yürüyüşün insanlığı ve adadaki tüm insanların kültürel çeşitliğini yansıtmayı da amaçlarken, Regina’nın 101’nci pencereden Kıbrıs’ın cennet doğasını görmek ve dünyaya ‘barış’ı duyurmak istiyorlar.

Fotoğraflar: Journey into Cyprus- Yalçın Adal