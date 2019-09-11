“Birkan Arap” hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından olan ve “Birkan Arap” olarak tanınan 42 yaşındaki Birkan Kırman hayatını kaybetti.

Taşkınköylü olan ancak uzun zamandır İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Birkan Kırman, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Son zamanlarda durumu ağırlaşan Birkan Kırman bugün yaşama gözlerini yumdu.