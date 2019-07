“Birinin Obeje’ye borcu vardı…”

"Kayıp ihbarını 1 Temmuz'da verdik, polis ciddiye almadı, arkadaşımızı biz bulup polise bildirdik"

Pazartesi günü Lefkoşa Kaymaklı’da bir arabanın bagajında bulunan cesedin otopsisi yapıldı, 1 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Obasanje Adeola Owoyalr olduğu tespit edildi. Yapılan otopsi sonucunda Owoyalr’ın ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" olduğu ortaya çıktı. İfade vermek için karakola da çağrılan Owoyalr’ın arkadaşları, katilinin bulunmasını istiyor…

Owoyalr’ın arkadaşları, cesedin, Owoyale’nin başka bir arkadaşının, arabayı tesadüfen görüp tanıması ve hemen polise haber vermesiyle bulunduğunu kaydetti.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa’nın göbeğinde bulunan cesedin, 1 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Obasanje Adeola Owoyalr olduğu yapılan otopsi sonucu belirlendi. Polisin verdiği bilgiye göre, Owoyalr’ın ölüm sebebinin "kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması" olduğu tespit edildi. Owoyalr’ın arkadaşları YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya koydu, ‘polisin bir hafta boyunca bir şey yapmadığını’ savundu.

Owoyalr’ın arkadaşı Agu Jesus, "Bir kişinin Obeje’ye para borcu olduğunu biliyorum, ancak onun böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum" dedi.

Yetkililer ise soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma esnasında, Owoyalr’ın çevresinden birçok kişi ifade için Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Owoyalr’ın Kıbrıs'ta ikamet eden üniversite öğrencisi olan arkadaşları, polise 1 Temmuz’da verilen kayıp ihbarından bu yana ‘hiçbir gelişme kaydetmediğini’ savundu.

“Polis değil, biz bulduk”

Owoyalr’ın arkadaşı, Kelvin Eberechukwu, “Polise kayıp ihbarını arkadaşım 1 Temmuz’da verdi, Obeje’nin cesedi 8 Temmuz’da, polis tarafından değil arkadaşımız tarafından bulundu. Bir arkadaşımız, yemek yemek için Chicken Planet’e yürürken Obeje’nin arabasını görmüş. Yanına gidince yoğun bir koku duyup korkmuş, hemen polisi aramış. Polis, cesedi böyle bulmuş oldu. Yani bu da demek oluyor ki, polis bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan oturmuş. Şikayetimizi dikkate almamışlar” şeklinde konuştu.

Polisin kayıp ihbarından sonra harekete geçmesi takdirinde, arkadaşlarının çok daha erken bulunabileceğini, hatta belki hala sağ iken bulunabileceğini dile getirip, isyan etti.

Owoyalr’ın bir diğer arkadaşı Emmanuel Obetoh ise, “Obeje’yi iki senedir tanıyorum, hiçbir kötülüğünü görmedim. Her zaman iyi, anlayışlı, yardımsever biriydi. Bazen üstümde yiyecek içecek alacak para olmadığında, bana alır, yardım ederdi. Hatta sadece bana değil, yardıma ihtiyacı olan herkese yapardı bunu” diye anlattı. Owoyalr’ın bir ‘kan hastalığı’ olduğunu aktaran arkadaşları, fiziksel olarak güçsüz olduğuna, ilaçlar ve takviyeyle yaşamış olduğuna dikkat çekti.

Owoyalr’ı en uzun zamandır tanıyan arkadaşı Agu Jesus, “Bir kişinin Obeje’ye para borcu olduğunu biliyorum, ancak onun böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum. Son zamanlarda insanların para uğruna neler yaptığını gördüğüm için, tamamen güvenemiyorum da…” diye konuşarak, şüphesini dile getirdi. Agu Jesus, Owoyalr’ın ailesinin uzun zamandır onu Kıbrıs’tan taşınması için ikna etmeye çalıştığını dile getirerek, “Daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için Obeje’nin Kanada’ya veya Amerika’ya taşınmasını istiyorlardı. Ancak Obeje Kıbrıs’ı ve arkadaşlarını sevdiği için dönmek istemiyor, burada iş bulmak istiyordu. Annesine, acı haberi henüz veremedik, kaldıramaz diye...” şeklinde konuştu.

Owoyalr’ın Afrikalı öğrencilere yardım ettiğini ve yol gösterdiğini, ülkesinden birçok kişinin burada okuması için çabaladığını kaydetti.

Owoyalr’ın arkadaşları, şu sıralar yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve eğitimini tamamlamak üzere olduğunu söyleyerek, “Ailesi onun artık Kıbrıs’ta kalmasını istemiyordu, Amerika veya Kanada’ya giderek hayatını orada kurmasını istiyordu. Ailesinin durumu gayet iyi, hepsi bilgili ve meslek sahibi insanlar. Oğullarını özlemişlerdi, daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için dönmesini istiyorlardı. Ama Obeje Kıbrıs’ı, diğer öğrencilere yardım etmeyi ve arkadaşlarını çok seviyordu” dedi.

Öldürülen gencin arkadaşları, katil bulunana dek kendilerini güvende hissetmeyeceklerini ifade etti, adaletin yerini bulması için polise bu işin peşini bırakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Arkadaşları, birilerinin Obeje’ye borcu olduğunu söylüyor…

Agu Jesus: “Bir kişinin Obeje’ye para borcu olduğunu biliyorum…”

“Obasanje’ye, Obeje (OBJ) derdik… Ben Kıbrıs’a okumaya geldikten sonra, aynı yıl o da Nijerya’dan UKÜ’ye okumaya gelmişti. Bu sayede tanışıp çok yakın arkadaş olduk. Kendisi her zaman çok pozitif, insanlara yardım etmeyi seven, mutlu bir insan olmuştu. Bu son olanlar karşısında şok oldum, onu tanıyan herkes şok oldu. Asla beklemediğimiz, çok kalp kırıcı ve felaket bir şey yaşandı. Obeje, benim iyi ve kötü her zaman yanımda olmuştu. O kadar iyi bir insandı ki, herkese yardım etmek ister, maddi manevi her şeyini ortaya koyardı. Maddi olarak çok zor bir dönem geçirdiğimde, bana bir abi gibi sahip çıkıp yardım etmiş, hiçbir şeyi esirgememişti. Final sınavlarından sonra, ev değiştirmem gerektiği için hep bununla meşguldüm. Yoğunluktan onunla hiç görüşememiştim. Hatta bana şaka ile karışık sitemle, ‘hani taşındığında evine ilk ben gelecektim’ demişti. Telefonu hep elinde olan, kolay ulaşılabilen bir insandı… Geçtiğimiz hafta, arkadaşım Sam beni aradı ve Obeje’ye ulaşılamadığını, nerde olduğunu bilmediklerini söyledi. Birbirimizin ailelerini de tanıyoruz, çünkü Obeje’nin bir hastalığı vardı ve geçtiğimiz sene yaklaşık bir hafta devlet hastanesinde kalmıştı. O süreçte ben yanında oldum ve dolayısıyla ailesine de ulaştığım için oradan bir samimiyetimiz doğmuştu… Obeje, buraya okumak için gelen Afrikalı öğrencilere yardımcı olur, onları yönlendirir, ülkemizden birçok kişinin okumasını sağlamayı hedeflerdi. Bir kişinin Obeje’ye para borcu olduğunu biliyorum, ancak onun böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum. Son zamanlarda insanların para uğruna neler yaptığını gördüğüm için, tamamen güvenemiyorum da. Tek isteğim, Obeje’yi öldüren kişinin yakalanması ve cezasını çekmesidir. Ben arkadaşım için adalet arayacağım, bunu ona yapan kişi cezasını çekene kadar asla içim rahat etmeyecek. En yakın arkadaşım, çok iyi kalpli bir insanın hayatı elinden alındı. Bizler abisine haber verdik ama annesi hala bilmiyor, dayanamaz diye söyleyememişler daha… Ailesi onun artık Kıbrıs’ta kalmasını istemiyordu, Amerika veya Kanada’ya giderek hayatını orada kurmasını istiyordu. Ailesinin durumu gayet iyi, hepsi bilgili ve meslek sahibi insanlar. Oğullarını özlemiş, daha iyi imkanlara sahip olabilmesi için dönmesini istiyorlardı. Ama Obeje Kıbrıs’ı, diğer öğrencilere yardım etmeyi ve arkadaşlarını çok seviyordu…”

Kelvin Eberechukwu: “Kayıp ihbarımız ciddiye alınmadı”

“Obeje ile 2015 senesinde UKÜ’de tanıştım. Obeje şu sıralar yüksek lisansını bitirmek üzereydi. Pazartesi günü aldığım haber karşısında şok geçirdim çünkü böyle bir şeyin olacağını, hele ki bunun Obeje’nin başına geleceğini asla düşünmezdim. Evlerimiz birbirine uzak değil, ben sık sık onunla zaman geçirirdim. Herkese yardım eden, pozitif ve mutlu bir insandı. Olayı duyduğumda başta onun olacağını düşünmedim ama arabasının fotoğrafını görünce anladım… Çünkü daha önce bir işim çıktığında arabasını alırdım veya o beni bırakırdı, defalarca gördüğüm ve bildiğim için bir anda dünya ayaklarımın altından çekişmiş gibi oldu. İnanamadım. Onunla en son, geçen ayın sonunda konuşmuştum. Türkiye’ye tatile gitmek istiyorduk, vize nasıl alacağız, neler gerekli diye konuşuyor bunun planını yapıyorduk. Sonrasında ise konuşmadık. 1 Temmuz Pazartesi günü, arkadaşımız Sam Obeje’nin kayıp ihbarını vermiş. Ben ona ulaşılamadığını Çarşamba günü, arkadaşım beni arayınca öğrendim.

Obeje sadece bizlere değil, yardıma ihtiyacı olan herkese, özellikle öğrencilere yardım ederdi. Maddi manevi hiç çekinmezdi, kalacak yere ihtiyacımız olsa bize kapısını açardı. Kendisi asla ‘sorunlu bir tip’ değildi. Hiç kimseyle bir husumeti yoktu. Beş senedir burada yaşıyor, bir kere bile bir kavgaya, olaya karışmamış, kötü bir şey yaşamamıştı. Pazartesi günü Obeje’nin kardeşi ile konuştuk, annelerine daha yaşananları söyleyememişler. Annesi onun Kanada veya Amerika’ya gitmesini, orada yaşamasını istiyordu. Ama o burada mutlu olduğundan kalmak istedi. Polise kayıp ihbarını arkadaşım 1 Temmuz’da haber verdi, Obeje’nin cesedi 8 Temmuz’da, polis tarafından değil arkadaşımız tarafından bulundu. Bir arkadaşımız, yemek yemek için Chicken Planet’e yürürken Obeje’nin arabasını görmüş. Yanına gidince yoğun bir koku duyup korkmuş, hemen polisi aramış. Polis, cesedi böyle bulmuş oldu. Yani bu da demek oluyor ki, polis bir ay boyunca hiçbir şey yapmadan oturmuş. Şikayetimizi dikkate almamışlar. Çünkü eğer dikkate alınsa, belki arkadaşımız ölmeden bulunabilirdi veya bunun için geçse bile, cesedi daha erken bulunabilirdi, katili yakalanmış olabilirdi, otopsisi çıkmış, cenazesi ülkesine yollanmış olabilirdi. Kayıp ihbarını aldıktan sonra, bir hafta sonra tekrar bir ihbar alana kadar hiçbir araştırma yapmamışlar… Arkadaşım polise söylemiş, telefonuna bakmayan, ulaşılamayan biri değildir, bu hiç olağan bir şey değil diye. Ayrıca zaten hastaydı, her ay kan testi yapması, takviye alması gerekiyordu… Arkadaşımız için adalet istiyoruz, bu olayın böylece kapanmamasını, katilin bulunmasını istiyoruz. Kendimizi güvende hissetmiyoruz.”

Emmanuel Obetoh: “Buradaki siyahi öğrencilere yardım etmeye çalışırdı”

“Obeje’nin bir kan hastalığı vardı, yani fiziksel olarak çok güçlü biri değildi. Her ay hastaneye gider test yaptırır kan alırdı. Hayatta kalabilmek için birçok ilaç kullanırdı. Geçtiğimiz hafta, sosyal medyada dolaşırken Snapchatte bir arkadaşımın paylaşımını gördüm. Obeje’nin kaybolduğunu yazmıştı… Başta inanamadım, belki özel zamana ihtiyacı vardır, bir yerlerdedir, belki bir kız arkadaşıyladır falan diye düşündüm. Ama sonra durum ciddileşmeye başladı. Obeje’yi iki senedir tanıyorum, hiçbir kötülüğünü görmedim. Her zaman iyi, anlayışlı, yardımsever biriydi. Bazen üstümde yiyecek içecek alacak para olmadığında, bana alır, yardım ederdi. Hatta sadece bana değil, yardıma ihtiyacı olan herkese yapardı bunu. Her zaman öğrenci haklarını savunur, buradaki siyahi öğrencilere yardım etmeye çalışırdı. Onun gibi biri çok zor bulunur… Yaşananlara hala inanamıyorum, hala sesli bir şekilde olanları anlatamıyorum, çünkü aklım hayalim almıyor bunun olduğuna. Ben Pazartesi günü haberlerde arabanın da resmini görünce bunu idrak edebildim. Üzerimden etkisini hala atamadım. En büyük dileğim, arkadaşımın katilinin bulunmasıdır. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Kendimi artık güvende hissetmiyorum. Çok üzgünüm…”