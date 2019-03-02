Birinci Lig’de zorlu hafta

K-Pet Birinci Lig’de 20’nci haftada bugün ve yarın 4’er karşılaşma yapacak. En yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6 yaparak liderliğini sürdüren Göçmenköy haftanın dikkat çeken karşılaşmasında hedefi Süper Lig olan bir diğer takım Hamitköy’ü konuk edecek. Ligin haftalardır mağlup olmayan ve yakaladığı çıkışla ikinci basamakta yer alan ekibi Ozanköy ise geçtiğimiz hafta ligdeki üçüncü galibiyetini alan son sıradaki Değirmenlik’i konuk edecek. Haftaya üçüncü sırada giren Akova Vuda ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mormenekşe ile karşı karşıya gelecek.

Ligin son sırasındaki Değirmenlik’e geçtiğimiz hafta mağlup olan Yalova, zorlu rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı ağırlayacak. Düzkaya’nın Yeni Boğaziçi ile karşılaşacağı haftada Doğancı, Karşıyaka’yı konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerden olan Maraş’ın zorlu Mesarya deplasmanına konuk olacağı haftada Çanakkale ile Bostancı Bağcıl puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmaların tamamı 14.30’da başlayacak.

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Göçmenköy 19 14 1 4 43 21 22 43

2. Ozanköy 19 11 4 4 37 26 11 37

3. Akova Vuda 19 10 5 4 49 24 25 35

4. Yalova 19 10 5 4 27 17 10 35

5. Hamitköy 19 10 4 5 45 34 11 34

6. Düzkaya 19 10 2 7 30 21 9 32

7. Karşıyaka 19 7 7 5 32 26 6 28

8. Mesarya 19 7 6 6 34 33 1 27

9. Y. Dumlupınar 19 7 5 7 37 29 8 26

10. B. Bağcıl 19 7 2 10 31 33 -2 23

11. Doğancı 19 6 4 9 25 37 -12 22

12. Çanakkale 19 7 1 11 25 44 -19 22

13. Y.Boğaziçi 19 5 3 11 22 33 -11 18

14. Mormenekşe 19 5 2 12 29 41 -12 17

15. Maraş 19 5 2 12 24 44 -20 17

16. Değirmenlik 19 3 3 13 22 49 -27 12

(20 HAFTA… 2 Mart Cumartesi: Ozanköy-Değirmenlik, Yalova-Y.Dumlupınar, Çanakkale-B.Bağcıl, Mesarya-Maraş. 3 Mart Pazar: Düzkaya-Y.Boğaziçi, Göçmenköy-Hamitköy, Akova Vuda-Mormenekşe, Doğancı-Karıyaka)