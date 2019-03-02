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Birinci Lig’de zorlu hafta

Birinci Lig’de zorlu hafta

K-Pet Birinci Lig’de 20’nci hafta bugün ve yarın oynanacak

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K-Pet Birinci Lig’de 20’nci haftada bugün ve yarın 4’er karşılaşma yapacak. En yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 6 yaparak liderliğini sürdüren Göçmenköy haftanın dikkat çeken karşılaşmasında hedefi Süper Lig olan bir diğer takım Hamitköy’ü konuk edecek. Ligin haftalardır mağlup olmayan ve yakaladığı çıkışla ikinci basamakta yer alan ekibi Ozanköy ise geçtiğimiz hafta ligdeki üçüncü galibiyetini alan son sıradaki Değirmenlik’i konuk edecek. Haftaya üçüncü sırada giren Akova Vuda ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mormenekşe ile karşı karşıya gelecek.

Ligin son sırasındaki Değirmenlik’e geçtiğimiz hafta mağlup olan Yalova, zorlu rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı ağırlayacak. Düzkaya’nın Yeni Boğaziçi ile karşılaşacağı haftada Doğancı, Karşıyaka’yı konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerden olan Maraş’ın zorlu Mesarya deplasmanına konuk olacağı haftada Çanakkale ile Bostancı Bağcıl puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmaların tamamı 14.30’da başlayacak.

 

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                  O         G          B          M         A          Y          AV       P

1. Göçmenköy             19        14        1          4          43        21        22        43

2. Ozanköy                  19        11        4          4          37        26        11        37

3. Akova Vuda             19        10        5          4          49        24        25        35

4. Yalova                     19        10        5          4          27        17        10        35

5. Hamitköy                 19        10        4          5          45        34        11        34

6. Düzkaya                   19        10        2          7          30        21        9          32

7. Karşıyaka                 19        7          7          5          32        26        6          28

8. Mesarya                  19        7          6          6          34        33        1          27

9. Y. Dumlupınar         19        7          5          7          37        29        8          26

10. B. Bağcıl                19        7          2          10        31        33        -2         23

11. Doğancı                 19        6          4          9          25        37        -12       22

12. Çanakkale              19        7          1          11        25        44        -19       22

13. Y.Boğaziçi              19        5          3          11        22        33        -11       18

14. Mormenekşe         19        5          2          12        29        41        -12       17

15. Maraş                    19        5          2          12        24        44        -20       17

16. Değirmenlik          19        3          3          13        22        49        -27       12

(20 HAFTA… 2 Mart Cumartesi: Ozanköy-Değirmenlik, Yalova-Y.Dumlupınar, Çanakkale-B.Bağcıl, Mesarya-Maraş. 3 Mart Pazar: Düzkaya-Y.Boğaziçi, Göçmenköy-Hamitköy, Akova Vuda-Mormenekşe, Doğancı-Karıyaka)

 

 

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