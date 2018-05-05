Birinci Lig’de son raunt

K-Pet Birinci Lig’de son hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Ligde 30 haftalık normal sezonun tamamlanması sonrasında lig tamamen şekillenmiş olacak. Gönyeli’nin şampiyon, Esentepe’nin ikinci olarak Süper Lig’e terfi etmeyi garantilemesinin ardından Girne Halk Evi, Dumlupınar ve Mormenekşe’nin Play-off oynamaları kesinleşmişti. 3, 4, 5 ve 6’ncı sırada sezonu tamamlayacak dört takımın yer alacağı Play-off’un son takımı elde edecekleri sonuçlara göre Hamitköy veya Maraş olacak.

Play-out’un son takımı kim olacak?

Görneç ve Kaya Mehmetçik’in lige direk veda eden iki ekip olması ile birlikte gözler Play-out mücadelesine çevrilmiş durumda. Lapta, Çanakkale ve Doğancı’nın Play-out oynayacak olması kesinleşmişti. 14, 13, 12 ve 11’inci sıradaki takımların oynayacağı Play-out’ta yer alacak son takım Akova, Bostancı Bağcıl veya Değirmenlik’ten bir tanesi olacak.